Wann kommt das Betreute Wohnen? Das ist an der Niederstraße in Arnsdorf geplant. Doch noch immer geht es nicht vorwärts. Sind die Pläne gescheitert?

zurück Bild 1 von 2 weiter Seit dem Jahr 2012 ist der Schleckermarkt in der Niederstraße geschlossen. Denn das Unternehmen musste Insolvenz anmelden. Seitdem steht der Flachbau einsam und verlassen da, denn das geplante Betreute Wohnen lässt auf sich warten. Foto: © Thorsten Eckert Seit dem Jahr 2012 ist der Schleckermarkt in der Niederstraße geschlossen. Denn das Unternehmen musste Insolvenz anmelden. Seitdem steht der Flachbau einsam und verlassen da, denn das geplante Betreute Wohnen lässt auf sich warten. Foto:

So sollte das Projekt an der Niederstraße in Arnsdorf einmal aussehen. Geplant waren 30 Wohneinheiten, die sowohl barrierefrei als auch altersgerecht geplant sind.

Betreutes Wohnen vorerst nur auf der Bautafel“: So titelte die Sächsische Zeitung im Januar 2015. Damals war vor dem ehemaligen Schleckermarkt in der Arnsdorfer Niederstraße eben diese Bautafel immerhin noch zu finden. Sie kündigte einen modernen Wohnpark mit 30 barrierefreien und altersgerechten Wohnungen an. Der künftige Betreiber, die Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen sowie der Bauherr, die Steiner Wohn- und Gewerbebau GmbH, waren mit Kontaktdaten ebenfalls auf der Bautafel vertreten. Doch mittlerweile sucht der Arnsdorfer dieses Schild vergeblich. Es ist einfach verschwunden. Genauso wie die Pläne für das Betreute Wohnen an diesem Standort? Denn seitdem die Idee im Februar 2014 präsentiert wurde, hat sich auf dem Gelände nicht viel getan. Um genau zu sein, hat sich gar nichts getan. Denn noch immer steht der alte Flachbau, in dem der einstige Drogeriemarkt Schlecker zu finden war, an der selben Stelle, ist tagtäglich sämtlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt und verfällt nach und nach weiter. Dabei war der Abriss bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres geplant. Die ersten Mieter sollten nach ursprünglichen Planungen nur ein Jahr später einziehen. Sprich: Vor rund sechs Monaten. Doch davon ist das Projekt noch weit entfernt.

Verhandlungen laufen

Einer der Gründe, warum sich das Projekt immer weiter nach hinten verschoben hat, war eine schwere Erkrankung des Architekten. Die Elstraer Baufirma musste sich deswegen auf die Suche nach einem neuen Fachmann begeben. Doch auch dieser war vor ziemlich genau einem Jahr gefunden. Also woran scheitert der Baustart momentan? „Wir können dazu momentan nicht viel sagen. Es laufen Verhandlungen dazu, wer das Projekt später kaufen möchte“, heißt es aus der Steiner Wohn- und Gewerbebau GmbH auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. So lange die Verhandlungen laufen, sei allerdings Stillschweigen vereinbart worden. Doch auch wenn diese Nachricht den Arnsdorfern nicht verrät, wann an der Niederstraße endlich Baustart ist, so beinhaltet sie doch wenigstens einen wichtigen Punkt: Das Projekt ist offenbar noch nicht gestorben und in irgendeiner dunklen Schublade verschwunden.

Schon seit Jahren sehnen sich die Arnsdorfer nach der Möglichkeit, auch im hohen Alter in ihrem gewohnten Umfeld bleiben zu können. Denn weder ein Seniorenheim noch ein Betreutes Wohnen sind in der kleinen sächsischen Gemeinde zu finden. Deswegen gründete sich im Jahr 2013 bereits eine Initiative, die versuchte, in drei leer stehenden Gebäuden des Sächsischen Krankenhauses eine solche Betreuung zu realisieren. Als wenige Monate später dann das Projekt an der Niederstraße vorgestellt wurde, schien sich der Wunsch der Arnsdorfer endlich zu erfüllen. Doch auch nach fast drei Jahren ist hier immer noch nichts passiert. Die Arnsdorfer müssen also weiterhin Geduld beweisen und hoffen.

