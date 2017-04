Wann ist die Frau eine Frau? Zum Girls’-and-Boys’-Day kamen 250 Schüler ins Arbeitsamt, um Firmen kennenzulernen. Übers Geld wurde auch gesprochen.

Plastik schweißen leicht gemacht: Die 14-jährige Josefina aus Usti nad Labem lernt bei Schweißer Eddie Adam vom Heidenauer Ausbilder AMS für Metalltechnik und Schweißer, wie schnell man einen Stifthalter herstellen kann. © Kristin Richter

Es dauert nicht lange, da sind das Schweißgerät und Josefina auf du und du. Dabei hatte die 14-jährige Tschechin noch nie so ein Gerät in der Hand. Nach fünf Minuten ist ihr Stifthalter aus Kunststoff fertig. Den hat sie sich am Stand der Heidenauer Ausbildungsgesellschaft für Metalltechnik und Schweißer gebaut. Angeleitet wurde sie von Eddie Adam, der in Heidenau selbst noch Lehrling im ersten Lehrjahr ist.

Jungen und Mädchen in ungewohnte Situationen bringen, die ihnen im Bestfall neue Perspektiven auf die Berufswelt ermöglichen – das ist das Ziel des internationalen Girls’-and-Boys’-Days. Auch im Landkreis beteiligten sich mehrere Firmen und luden Schüler der fünften bis achten Klassen in ihre Arbeitswelten ein. Die Pirnaer Arbeitsagentur hat ihre Räume für Aussteller aus der Region geöffnet. „Im Gegensatz zu den Ausbildungsmessen, bei denen nach Gesprächen zwischen Firmen und Schülern oft ein unterschriftsreifer Vertrag auf dem Tisch liegt, geht es heute eher darum, einen ersten Kontakt herzustellen“, sagt Iris Hoffmann von der Arbeitsagentur.

Am Tisch der Impro-Präzisionsmechanik aus Glashütte sitzen Friederike, Marie und Lea. Sie gehen in die siebte Klasse der Oberschule Königstein. Was macht ein Dreher? Wie handwerklich begabt sind wir Mädels? Was kann ich in dem Beruf verdienen? Fragen wie diese beschäftigen die drei schon heute. „Mir hilft der Girls’ Day, weil ich einfach mal schauen kann, was sich hinter den Berufen verbirgt“, sagt Marie.

Peter Feine koordiniert für den Interessenverband Impro Präzisionsmechanik 13 Firmen zwischen Dresden, Heidenau, Klingenberg und Geising. Rund 1 000 Mitarbeiter hat der Verband aktuell. In jedem Jahr, das ist Peter Feines Ziel, muss für alle Betriebe eine Berufsschulklasse mit bis zu 25 Schülerinnen und Schülern zusammenkommen. „Das ist schwer, bisher haben wir es aber immer geschafft“, sagt er. Auch deshalb hat er am Donnerstag seinen Stand in der Pirnaer Arbeitsagentur aufgebaut. Er bekommt mit, was die Schüler umtreibt – und was Betriebe machen müssen, um auch in Zukunft attraktiver Arbeitgeber zu sein. „Sichere Jobs sind für viele wichtig, gerade im ländlichen Raum“, sagt Feine. „Die jungen Menschen wünschen sich abwechslungsreiche Aufgaben an modernen Arbeitsplätzen.“ Ein guter Lohn sei ebenso Thema wie Fragen nach Schichtarbeit und Weiterbildungen. Feine will gerade auch junge Frauen für eine Ausbildung in der Industrie gewinnen. „Die Mädels sind oft disziplinierter und fleißiger als die Jungs. Sie haben mehr Ausdauer, sind ruhiger und bringen die besseren Noten.“ Bisher seien in der Produktion aber nur bis zu fünf Prozent der Arbeitnehmer weiblich.

Auch Jungs sind gekommen. Sie wollen sich beim Boys’ Day über Berufe informieren, die vor allem Frauen ausüben. Kranken- und Altenpfleger gehören dazu, ebenso Erzieher. Machen sie noch einen Unterschied zwischen Männer- und Frauenberufen? Nein, sagen die Zwillinge Jan und Martin von der Pirnaer Goethe-Oberschule. „Wir haben noch gar keinen Plan, was wir mal arbeiten wollen. Deshalb informieren wir uns heute in alle Richtungen“, sagt Jan. Er arbeitet gern mit Computern und kann sich einen Bürojob gut vorstellen.

Über solche Stimmen freut sich Teresa Schubert, im Landkreis die Gleichstellungsbeauftragte. „Es ist gut für die Mischung im Team, wenn mehr Männer in vermeintliche Frauenberufe gehen“, sagt sie. „Und viele Frauen hoffen, dass sich langfristig die Löhne angleichen, wenn mehr Männer in ihrer Branche arbeiten“, so Schubert.

