Wann gibt’s das nächste Länderspiel? Es ist Länderspielpause, Dynamo testet in Usti nad Labem und auch im DDV-Stadion bleibt es ruhig. Dabei gab es bereits 1911 die erste Auswahlpartie in Dresden. Die bislang letzte liegt schon 25 Jahre zurück. Doch bis zur nächsten muss es nicht noch einmal so lange dauern.

Im November 1976 traf die Auswahl der DDR in Dresden auf die türkische Nationalmannschaft. Am Ende hieß es 1:1. © SZ/Volker Santrucek

Am Freitag trifft die deutsche Nationalmannschaft in Prag auf Tschechien - viel näher kommt das Team von Bundestrainer Joachim Löw den meisten sächsischen Fußballfans nur, wenn es mal in Leipzig spielt. Dabei war auch Dresden schon Schauplatz internationaler Ländervergleiche. 17 Partien weist das Archiv aus.

Das bislang letzte Länderspiel gab es im Oktober 1992 im Rudolf-Harbig-Stadion. Gegen Mexiko hieß es am Ende 1:1. Das Besondere: Rudi Völler traf in seinem Abschiedsspiel zum 1:0 und wurde nach 68 Minuten von Ulf Kirsten, der damals bereits zwei Jahre für Bayer Leverkusen stürmte, ersetzt. Für den „Schwatten“ war es nach 49 DDR-Länderspielen das Debüt in der DFB-Elf.

Wann es wieder einmal eine solche Begegnung geben wird, ist offen. Doch sollte die angedachte Erweiterung des Dresdner Stadions tatsächlich in Angriff genommen werden, ergäbe sich eine Möglichkeit. Momentan verfügt das DDV-Stadion über eine Kapazität von 32.066 Plätzen. Die beinhaltet aber auch Stehplätze, die für internationale Auftritte in Sitzplätze umgewandelt werden müssten. Dann sinkt das Platzangebot - wie schon zur Frauen-WM vor sechs Jahren - auf 27.190.

Durch den Umbau würden den Planungen der Bam Sports GmbH zufolge aber knapp 13.000 neue Sitzplätze hinzukommen. Damit wäre die DFB-Anforderung in Sachen Mindestkapazität von 40.000 Sitzgelegenheiten erreicht. Eine Testtribüne soll nun die Machbarkeit des Planes zeigen. Wann diese im Pressebereich angebracht wird, ist noch offen. Bam Sports teilte auf Anfrage mit, sich in der finalen Planungsphase zu befinden. In der kommenden Woche könne man Näheres sagen.

Doch vielleicht ist das auch gar nicht nötig. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte Anfang Mai angekündigt, von der Mindestkapazität Abstand nehmen zu wollen. Ein Grund dafür ist der schleppende Ticketabsatz für Spiele der Löw-Truppe. So war selbst der Klassiker gegen England - zugleich das Abschiedsspiel von Lukas Podolski - Ende März in Dortmund nicht ausverkauft.

Vorliebe für Finnland

Doch ehe es das 18. A-Länderspiel in Dresden zu sehen gibt, ein Blick zurück: Schon am 9. Oktober 1911 war die Güntzwiese - heute Standort des DDV-Stadions - Austragungsplatz des ersten A-Länderspiels in der sächsischen Landeshauptstadt. Gegen Österreich unterlag die DFB-Auswahl damals mit 1:2.

Bis 1941 war Dresden sechsmal Gastgeber internationaler Ländervergleiche, wobei die Stadien - beziehungsweise ihre Namen - wechselten. Doch ob im damals noch „Stadion am Ostragehege“ genannten „Heinz-Steyer-Stadion“ oder den Vorläufern der Dynamo-Spielstätte: Als Austragungsort war Dresden für deutschen Vertretungen lange Zeit kein gutes Pflaster. Im August 1923 gab es ein 1:2 gegen Finnland - bis heute die einzige Niederlage in 23 Vergleichen mit den Nordeuropäern.

Überhaupt Finnland: Gegen keinen Gegner wurde hier häufiger gespielt. Allerdings sollte es ein paar Jahre bis zum nächsten Aufeinandertreffen dauern. Im Dynamo-Stadion gewann die Nationalmannschaft der DDR in der Qualifikation zum WM 1974 am Republikgeburtstag 1972 mit 5:0. Den Torreigen eröffnete Dynamos Hans-Jürgen Kreische mit Beginn der zweiten Halbzeit. 17 Jahre später, im März 1989, trennten sich die Teams in einem freundschaftlichen Vergleich dank des Ausgleichtreffers von SGD-Verteidiger Andreas Trautmann 1:1.

Zehnmal lief die DFV-Auswahl in Dresden auf. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Sechs Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage (0:1 gegen Ungarn 1959) bei einem Torverhältnis von 16:7.

