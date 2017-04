Wann gibt es grünes Licht für den Bau? Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Straßenmeisterei in Königsbrück laufen. Ein wichtiger Beschluss fehlt aber noch.

Das Büro Hoffmann, Seifert und Partner haben schon mal einen Entwurf der neuen Königsbrücker Straßenmeisterei vorgelegt. Hinter der Halle verläuft die B 97. © Visualisierung: HSP

Die Entwürfe liegen vor, die Grundstücke sind gekauft und die Abrissarbeiten auf dem Gelände bereits erledigt. Der Landkreis Bautzen will für sieben Millionen Euro eine neue Straßenmeisterei in Königsbrück bauen und hat die vorbereitenden Arbeiten bereits erledigt. Es fehlt allerdings noch ein wichtiger Beschluss. Der Kreistag soll erst im Juni entscheiden, ob und wie die neue Straßenmeisterei in Königsbrück tatsächlich gebaut wird.

Die Entscheidung für die Investition in der Kamelienstadt gilt allerdings nahezu als sicher. Die Kreisräte haben den Bau in den vergangenen Jahren bereits mit einigen Beschlüssen vorbereitet. Sie legten zum Beispiel bereits vor drei Jahren die neuen Standorte der Straßenmeistereien im Landkreis fest, die einen Neubau in Königsbrück vorsahen. Sie kauften mit einer Entscheidung des Technischen Ausschusses zudem die Flächen an der Bundesstraße von mehreren Eigentümern für insgesamt rund 250 000 Euro. Die Grundstücke wurden zwar schon von 1984 bis 1997 als Lagerplatz der Kamenzer Straßenmeisterei und als Stützpunkt genutzt. Die Flächen wurden zwischenzeitlich aber verkauft und von einem Unternehmen als Lagerflächen verwendet.

Das Ein-Haus-Prinzip

Die neue Straßenmeisterei soll die erste im Landkreis sein, die auf das Ein-Haus-Prinzip setzt. Die Verantwortlichen im Landratsamt konnten sich so ein Gebäude in der Vergangenheit bereits in Meerane ansehen. Die Werkstatt, die Fahrzeughalle, der Waschbereich und der Sozialtrakt werden entsprechend dieses Vorbilds unter einem Dach vereint. Das soll den Mitarbeitern Wege ersparen, sagte der Leiter des Gebäude- und Liegenschaftsamtes im Kreis, Valentin Opitz, bei der Vorstellung der Entwürfe im Königsbrücker Stadtrat. Er ging zunächst davon aus, dass die Bauarbeiten bereits im Sommer beginnen können. Der Start des Neubaus wurde nun allerdings um einige wenige Monate nach hinten verschoben. „In Abhängigkeit vom Kreistagsbeschluss ist geplant, im Oktober/November 2017 mit den Arbeiten zu beginnen“, sagt die Sprecherin des Landratsamtes Sabine Rötschke auf Nachfrage.

Die Bauleute werden sich dann zunächst mit den Erdarbeiten und der Gründung der großen Halle befassen. Der Hochbau wird dann vermutlich im Dezember 2018 stehen. So plant das Landratsamt jedenfalls bisher. Ein Knackpunkt waren dabei bisher auch die Lagermöglichkeiten für Streusalz. Der Landkreis wollte darauf drängen, dass eine Salzlagerhalle so schnell wie möglich auch in Königsbrück vom Winterdienst genutzt werden kann.

Die fertige Straßenmeisterei soll den Mitarbeitern dann spätestens im Juni 2019 übergeben werden. Der neue Stützpunkt wird der fünfte im Landkreis sein und die beiden Straßenmeistereien in Wachau und Kamenz ersetzen. Die Mitarbeiter dieser Stützpunkte sollen dann nach Königsbrück wechseln oder auf die anderen Straßenmeistereien verteilt werden. Das kündigte der Kreis bereits vor einiger Zeit an. Kein Mitarbeiter soll seine Arbeit verlieren. Das Straßennetz, das die Mitarbeiter betreuen werden, bleibt nämlich dasselbe. Es wird lediglich anders verteilt. 300 bis 350 Kilometer bekommt jede Straßenmeisterei zugeteilt. Der Winterdienst soll aber neben Königsbrück auch noch Salzlagerhallen in Kamenz und Leppersdorf behalten.

