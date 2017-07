Wann geht’s endlich weiter? Geredet wird über den Weiterbau der B 169 schon ewig. In Riesa verliert man langsam die Geduld.

zurück Bild 1 von 2 weiter Endstation: Seit Jahren endet die ausgebaute Strecke der B 169 bei Seerhausen. © L. Weidler Endstation: Seit Jahren endet die ausgebaute Strecke der B 169 bei Seerhausen.

Mit einer gemeinsamen Unterschriften-Aktion kämpfen jetzt 13 Bürgermeister darum, dass sich beim Straßenausbau in der Region wieder etwas tut.

So viel Einigkeit ist selten: Riesas OB Marco Müller ist dabei. Sein Amtskollege Sven Mißbach aus Großenhain. Die Stadtoberhäupter Jörg Jeromin (Strehla) und Jochen Reinicke (Gröditz). Und die Gemeindechefs von Stauchitz, Zeithain, Nünchritz, Glaubitz, Wülknitz. Auch Hirschstein ist vertreten, selbst Schönfeld, Thiendorf, Ostrau. Bürgermeister von 13 Kommunen haben sich jetzt handschriftlich auf der Urkunde des Wirtschaftsforums Riesa eingetragen, mit dem das Forum bessere Verkehrsanbindungen für die Region fordert.

Dabei geht es um die im Bundesverkehrswegeplan versprochenen Ortsumfahrungen – rechtselbisch an der B 98, linkselbisch in Strehla – , vor allem aber um den Weiterbau der schnellen Autobahnanbindung zur A 14. Bislang endet die ausgebaute B 169 aus Richtung Riesa in Seerhausen. Der Verlauf des nächsten Bauabschnittes bis Salbitz ist unter anderem aus Naturschutzgründen schwer umstritten. Beim letzte Bauabschnitt Salbitz-A 14 ist ohnehin noch viel Planungsarbeit nötig. Geplant allerdings wird die Trasse schon seit vielen Jahren. Beim Wirtschaftsforum verliert man langsam die Geduld – und will Politik wie Behörden nun so lange Druck machen, bis tatsächlich gebaut wird. Dafür hat das Gremium schon im vergangenen Jahr den „Tag der besseren Verkehrsanbindung“ erfunden, der jedes Jahr auf den 16. 9. fallen soll – eine kleine Zahlenspielerei mit der Nummer der B 169.

Für dieses Jahr allerdings organisiert das Wirtschaftsforum schon für den Vorabend des 16. Septembers ein Treffen von Wirtschaftsvertretern und Bürgermeistern in Riesa. Die Liste der dazu eingeladenen Politiker ist fast so lang wie die der hiesigen Bürgermeister: Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) steht darauf, Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und die Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich (SPD). Aus dem Landtag wünschen sich die Macher die CDU-Abgeordneten Geert Mackenroth, Sebastian Fischer und Daniela Kuge. „Für Politiker sollte das ein Pflichttermin sein. Schließlich ist eine Woche später Bundestagswahl“, sagt Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum. Die ersten Absagen haben die Riesaer allerdings schon hinnehmen müssen: Tillich und Dulig werden keinesfalls da sein. „Das ist halt keine Straßeneröffnung, wo man sich feiern lassen kann“, sagt Kurt Hähnichen.

Stattdessen sollen die Politiker Auskunft darüber geben, wie weit die B 169 und die anderen Straßenbauprojekte gediehen sind. „Früher haben wir uns mit der Aussage beruhigen lassen, dass die Projekte im Bundesverkehrswegeplan stehen und damit gesetzt sind“, sagt der Riesaer. „Jetzt aber haken wir jedes Jahr konkret nach!“ Deshalb hofft man, wenn Dulig schon nicht selbst kommt, dass wenigstens ein kompetenter Vertreter aus dem Wirtschaftsministerium Riesa besucht und das Projekt sowie die Arbeitsstände vorstellt.

Gleichzeitig soll das Treffen nicht zu einer Protestveranstaltung werden, in der wütende Bürger aufstehen und Unmut äußern. „Nein, die Besucher werden aufmerksam zuhören und nachfragen. Jedes Jahr. Das ist für die Politik das Schlimmste!“, ist Hähnichen überzeugt. Das Schlimmste für die Männer des Wirtschaftsforums wäre es dagegen, wenn man noch einmal so eine Überraschung wie beim 3. Bauabschnitt erleben würde, sagt Matthias Mückel vom Wirtschaftsforum. „Da waren plötzlich fünf Jahre Planung für die Tonne, weil man die Pläne von vier auf drei Fahrspuren änderte – und man musste fünf Jahre lang neu planen.“ Mit den Baukosten brauche man ihm erst recht nicht zu kommen. „Wenn man bedenkt, wie viel Geld beim Flughafen BER verpulvert wird: Davon könnten wir jeden Monat zweimal den 3. Bauabschnitt der B 169 bauen.“ Tatsächlich sei es unverantwortlich, wie man mit der Infrastruktur in der Region Riesa umgeht, ergänzt Kurt Hähnichen. „Schließlich ist bei potenziellen Investoren heute immer die erste Frage, wie es um die Logistik steht.“ Man könne froh sein, dass man in Riesa schon so viel bestehende Industrie habe. Beim Termin am Vorabend des 16.9. sollen auch Wacker, Feralpi, Handelshof und Tralo vertreten sein, ebenso Planer von der Landesdirektion und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Dort fragte jetzt auch die SZ an, wie es um den Weiterbau der B 169 steht. Die Auskunft: Man informiere gern – bitte aber wegen der Urlaubszeit noch um Geduld.

zur Startseite