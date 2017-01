Wann geht es richtig los? Die Straße zwischen Koitzsch und Königsbrück ist seit einer Woche gesperrt. Manche Pendler zweifeln an dem Sinn.

Foto: JONNY LINKE / / © Jonny Linke

Die Vollsperrung war lang angekündigt und viele Pendler haben sich darauf eingestellt. Sie fahren nun über Bernsdorf von Kamenz nach Königsbrück oder nutzen einen der kürzeren Umwege, um die Baustelle zwischen Koitzsch und dem Abzweig nach Reichenau zu umfahren. Manche wundern sich allerdings. Denn von Arbeit ist auf der Baustelle noch nicht viel zu sehen. „Hätte man da nicht einfach abwarten können, bis die Temperaturen das Arbeiten überhaupt zulassen“, fragt sich deshalb mancher Pendler.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr verteidigt die Entscheidung. „Die Kritik ist nicht berechtigt“, sagt Pressesprecherin Nicole Wernicke. Die Bauleute konnten zwar wegen des frostigen Wetters den Asphalt noch nicht fräsen. Sie haben aber nach Auskunft des Amtes die Zeit für die ersten Vorbereitungen genutzt. „Bis zum heutigen Zeitpunkt wurde die Verkehrssicherung mit Umleitung aufgebaut, das Baufeld übergeben, die zu fällenden Bäume aufgenommen sowie Beweissicherung, Absteckung und Rückbau der Schutzplanken vorgenommen“, sagt Nicole Wernicke aus dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Das Landesamt hat deshalb nicht vor, die sonst vielbefahrene Staatsstraße noch einmal für den Verkehr freizugeben. „Nächste Woche werden die Baumfällungen beginnen“, sagt die Sprecherin.

Das Landesamt baut an dieser Stelle eine neue Brücke über die Aue des Bindebaches. Die Straße führte bisher über einen Damm, doch vor mehr als drei Jahren rutschte die Böschung auf einer Straßenseite plötzlich ab. Experten entdeckten daraufhin Risse im Asphalt, die darauf hindeuteten, dass der Straßendamm insgesamt nicht mehr standsicher genug war. Die Fachleute entlasteten deshalb den Damm und engten die Straße ein, sodass nur noch Fahrzeuge in eine Richtung durchfahren konnten. Baustellenampeln regelten jahrelang den Verkehr. Die Zeit verging und immer wieder fragten Autofahrer nach, wie das Problem behoben werden kann. Die Suche nach einer gängigen Variante war für die Fachleute allerdings nicht unbedingt einfach. Das Landesamt und damit, der Freistaat entschieden sich schließlich für den Neubau einer Brücke, die von 34 Pfählen getragen wird. Die Pfähle sind 16 Meter lang und werden fast vollständig in die Erde gerammt. So soll die Brücke die nötige Standfestigkeit bekommen. Der 120 Jahre alte Straßendamm war nach Einschätzung der Experten nämlich vor allem abgerutscht, weil eine mächtige Torfschicht in 1,5 Metern Tiefe dem Verkehr nicht mehr standhielt. 1,5 Millionen Euro will der Freistaat in die nötigen Bauarbeiten auf der Staatsstraße investieren.

Die Vollsperrung war ursprünglich für ein Jahr vorgesehen. Das Landesamt entschied sich aber für eine neue Technologie und konnte deshalb die Bauzeit verkürzen. Die Straße soll nun bis zum Herbst gesperrt bleiben. „Eine örtliche Umfahrung ist nicht möglich, da die Errichtung einer Behelfsstraße durch die sensible Auelandschaft verboten ist“, sagt Isabel Siebert vom Landesamt. Die offizielle Umleitung führt deshalb über Bernsdorf und ist 16 Kilometer länger als die direkte Verbindung zwischen Kamenz und Königsbrück. Autofahrer, die die Gegend kennen, haben sich inzwischen andere Wege gesucht. Sie und auch die Anlieger von nahen Dörfern hoffen auf zügiges Arbeiten und ein schnelles Ende.

