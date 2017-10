Wann geht es hinterm Geyersberg weiter? Seit Jahren wird die S 32 in Richtung Neudorf immer wieder geflickt. Außerdem geht es sehr eng zu.

Der Abschnitt der Staatsstraße 32 zwischen dem Krematorium und der B 169 ist sehr schlecht. Das soll geändert und die Fahrbahn gleichzeitig verbreitert werden. © Dietmar Thomas

Mit der Sanierung der Geyersbergstraße wurden nicht nur Schäden, sondern auch einige Gefahrenstellen beseitigt. Doch kurz nach dem Krematorium ist Schluss mit der glatten Fahrbahn. In Richtung B 169 reiht sich an manchen Stellen Loch an Loch. Immer wieder wurde die Fahrbahn in den vergangenen Jahren ausgebessert.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will nun auch den restlichen, rund 1400 Meter langen Abschnitt der S 32 ausbauen. Beginn ist an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Ebersbach, Ende am Ortseingang Döbeln, sodass ein Anschluss an den bereits fertiggestellten Ausbauabschnitt entsteht, erklärt Isabell Siebert, Pressesprecherin des Lasuv auf Anfrage des Döbelner Anzeigers.

Derzeit habe die Fahrbahn auf dem genannten Abschnitt eine unregelmäßige Breite zwischen fünf und 5,50 Metern. Mit dem Ausbau sei vorgesehen, dass die Fahrbahn auf der gesamten Länge auf sieben Meter verbreitert wird. „Der Querschnitt soll noch um einen 2,50 Meter breiten Radweg ergänzt werden, dessen Anschluss in Richtung Döbeln bereits gegeben ist“, so Isabell Siebert.

Derzeit werden die Entwurfsunterlagen für das Vorhaben erstellt. Ziel sei es, im Jahr 2018 das erforderliche Planfeststellungsverfahren zu beginnen. Allerdings sei die Dauer dieses Verfahrens ungewiss. Gründe dafür seien zum Beispiel der Umweltschutz und Eingriffe in Grundstücke, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen.

Konkret heißt das, die Entwässerung der Straße muss so erfolgen, dass sie der europäischen Wasserrahmenrichtlinie entspricht. Diese regelt unter anderem das Einleiten von Schadstoffen in Gewässer. Außerdem muss für die Verbreiterung der Trasse Land erworben werden. „Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Aussage zum Zeitpunkt der Vorlage des Planfeststellungsbeschlusses möglich“, sagt die Pressesprecherin. Für den Neubau dieses Abschnitts der Staatsstraße sind derzeit 2,5 Millionen Euro veranschlagt.

Bis der Ausbau beginnt, werde die Straßenmeisterei des Landkreises Mittelsachsen die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, sprich die Schäden ausbessern.

