Wann der Autobahntunnel gewartet wird

Chaoten zünden Hängematte an Görlitz. Am Donnerstagnachmittag ist auf einem Spielplatz am Birkenwäldchen in Görlitz aufgefallen, dass das Netz einer Hängematte angezündet worden war. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 500 Euro. Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers ermittelt zu der Sachbeschädigung.

Raser müssen Strafe zahlen Mittelherwigsdorf/Neusalza-Spremberg. Ein Renault mit Görlitzer Kennzeichen ist am Donnerstag mit 89 km/h durch Mittelherwigsdorf geflitzt. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes an der Zittauer Straße erwischte ihn. Dem Raser drohen nun ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte im Zentralregister und ein Monat Fahrverbot. In Neusalza-Spremberg hat die Polizei am Donnerstagnachmittag ebenfalls die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen. Beinah alle hielten sich am Donnerstagnachmittag an die Vorgaben - zumindest auf der Bundesstraße. Von den reichlich 1200 gemessenen Fahrzeugen rollten nur elf geringfügig schneller als 50 km/h durch die Ortschaft. Den Haltern wird die Bußgeldstelle des Landkreises ein Verwarngeld bis 35 Euro anbieten.

Lkw-Fahrer kollidiert mit Auto Schleife. Beim Abbiegen ist am Donnerstagmorgen ein Lkw mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall geschah an der Einmündung von der Spremberger Straße auf die Friedensstraße. Der 58-jährige Fahrer des MAN erkannte den von rechts kommenden Skoda, in dem ein 56-jähriger Fahrer saß, nicht rechtzeitig. Verletzt wurde niemand. Bei dem seitlichen Zusammenstoß entstand 12.000 Euro Schaden.

Angetrunkener Autofahrer verursacht Unfall Görlitz. Auf der Cottbuser Straße sind in Görlitz am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Der 39-jährige deutsche Unfallverursacher war auf gerader Strecke mit seinem Skoda in die Gegenfahrspur geraten. Dort prallte das Auto auf einen entgegenkommenden Hyundai. Verletzt wurde niemand - weder der Skodafahrer, noch die 29-jährige Hyundaifahrerin und ihr 64-jähriger Beifahrer. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 10000 Euro. Bei der Unfallaufnahme baten Beamte des örtlichen Polizeireviers den Unfallverursacher zum Atemalkoholtest. Das Ergebnis veränderte die Sachlage, denn der Mann war nicht nüchtern. Der Test zeigte ein Ergebnis von 0,33 Promille. Der Wert entspricht in etwa dem des klassischen Feierabendbierchens. Für den 39-Jährigen hat es erhebliche Konsequenzen. Er steht im Verdacht, eine Straftat begangen zu haben. Ermittelt wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Blutentnahme wurde fällig, die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. Womöglich ist auch die Fahrerlaubnis des Beschuldigten in Gefahr. Nicht zuletzt wird er seiner Versicherung erklären müssen, warum er angetrunken gefahren war.

Unbekannte brechen in mehrere Gartenlauben ein Zittau. Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag haben Diebe ihr Unwesen in einer Gartensparte an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Zittau getrieben. Die bislang Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zu mindestens 15 Lauben. Daraus stahlen sie nach derzeitigem Kenntnisstand diverse Werkzeuge und Gartengeräte. Die Höhe des Schadens wurde noch nicht umrissen. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, der Kriminaldienst des Revieres Zittau-Oberland hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Berufspendler aufgepasst: Der Autobahntunnel wird gewartet Wiesa/Königshainer Berge. In der kommenden Woche wird der Autobahntunnel Königshainer Berge gewartet, um die Sicherheitseinrichtungen der wichtigen Verkehrsachse zu überprüfen. Daher kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen, auf die sich Berufspendler einstellen sollten. Der Zeitplan der Wartungsteams der Autobahnmeisterei sieht derzeit wie folgt aus: Montag, 31.01.2017, 08:00 Uhr - 15:30 Uhr Einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Görlitz 13:00 Uhr - 15:00 Uhr Einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Dresden Dienstag, 01.02.2017, 08:00 Uhr - 15:00 Uhr, Einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Dresden 13:00 Uhr - 15:00 Uhr, Einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Görlitz 15:00 Uhr - 15:30 Uhr, kurzzeitige Vollsperrung des Tunnels Mittwoch, 02.02.2017 09:00 Uhr - 12:00 Uhr, Vollsperrung der Südröhre in Fahrtrichtung Görlitz, letzte freie Anschlussstelle ist Nieder Seifersdorf, bitte Umleitung U 5 nutzen 12:00 Uhr - 15:00 Uhr, Vollsperrung der Nordröhre in Fahrtrichtung Dresden, letzte freie Anschlussstelle ist Kodersdorf, bitte Umleitung U 4 nutzen

Kleiner Rempler bringt großen Ärger Weißwasser. Eine 49-jährige deutsche Suzuki-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag Besuch der Polizei erhalten. Die Frau hatte an der Puschkinstraße in Weißwasser zuvor beim Ausparken einen kleinen Schaden angerichtet. Der Rempler hat ein Nachspiel, da sie die Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen verließ und damit eine Unfallflucht begangen hat. Zeugen sahen den Anstoß, merkten sich das Kennzeichen und riefen die Polizei. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers wird sich mit dem Fall befassen.