Wann beginnt Tierquälerei? Eine Frau zeigt einen Hundebesitzer an. Das Amt entdeckt keine Verstöße. Was bleibt, ist ein ungutes Gefühl.

Ein Hund in seinem Zwinger in einem Tierheim: Manche Leute haben Mitleid mit Tieren, weil sie überzogene Vorstellungen von artgerechter Haltung haben. Hinter anderen Anzeigen beim Veterinäramt stecken andere Gründe. © Symbolbild/dpa

Sie könne gar nicht mehr ruhig schlafen, müsse immer an die Hunde denken, erzählt die Frau aus Meißen. Mitte August war sie in Weinböhla unterwegs, als sie am Zwinger der zwei Tiere vorbeilief. „Eine verwahrloste Behausung für zwei hübsche große Hunde“, wie sie es in einem Brief an die SZ beschreibt. „Nur Dreck und Erdklumpen als Boden, wo die Hunde Tag und Nacht ihr Geschäft verrichten müssen.“ Schwärme von Fliegen hätten auf den Hunden gesessen, es soll nach Urin und Kot gestunken haben. „Es war kein Futter- oder Wassernapf zu erkennen. Und das bei 35 Grad. Auch haben die Tiere überhaupt keinen Auslauf. Der Zwinger ist viel zu klein für die großen Rassen.“

Diese Zustände hat sie auch dem Veterinäramt des Landkreises gemeldet. Schon einen Tag später, nachdem die Anzeige eingegangen ist, gab es eine unangemeldete Vor-Ort-Kontrolle. „Da der Tierhalter nicht angetroffen wurde, wurde er schriftlich aufgefordert, sich mit dem Veterinäramt zwecks Terminvereinbarung für eine Kontrolle in Verbindung zu setzen“, teilt Helena Musall von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Der Tierhalter habe sich sofort telefonisch gemeldet. Man verabredete sich für ein paar Tage später.

Dabei sei dann festgestellt worden, dass die Tiere genügend Platz und Futter haben. „Beide Hunde zeigten keinerlei Verhaltensstörungen. Die Tiere sind erkennbar in gutem Zustand. Der Tierhalter zeigte sich sehr kooperativ und legte glaubhaft und nachvollziehbar dar, dass die Tiere gut gepflegt werden“, teilt die Behörde mit. Es gäbe regelmäßige Spaziergänge, Futter, Wasser und Besuche beim Tierarzt.

Doch woher kommen dann die Wahrnehmungen der Meißnerin? Da der Außenzwinger im Bodenbereich nicht befestigt ist, die seitliche Einfriedung mit Maschendraht etwas provisorisch erscheint und das gesamte Grundstück aufgrund der laufenden Umbaumaßnahmen etwas „unstrukturiert“ erscheint, sei von außen vermutlich der Eindruck entstanden, dass die Tierhaltung nicht den tierschutzrechtlichen Standards entspricht, lautet die Erklärung des Veterinäramtes. „Dies konnte bei der Kontrolle jedoch nicht festgestellt werden“, fasst Helena Musall zusammen. Der Hundehalter muss lediglich den Maschendraht reparieren und soll verhindern, dass der Boden des Außenzwingers stark unterwühlt wird, damit sich die Tiere nicht verletzten oder flüchten können.

Es kommt häufig vor, dass das Veterinäramt ausrücken muss, weil jemand Tiere in Not meldet. Jährlich gehen rund 150 Tierschutzanzeigen, die Heim- und Haustiere betreffen, beim Landkreis ein. In 70 Prozent der Fälle können vor Ort dann aber keine Verstöße festgestellt werden. Bei etwa 20 Prozent gibt es kleinere Beanstandungen, die im Rahmen der Kontrolle geklärt werden. Bei den restlichen zehn Prozent sind ordnungs- oder verwaltungsrechtliche Maßnahmen notwendig. Im schlimmsten Fall muss Anzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden.

Die Behördenmitarbeiter erfahren zwar nicht immer, was der Grund für die unberechtigte Anzeige ist. „Oft stellt sich aber heraus, dass es die Unkenntnis der tatsächlichen Haltungsbedingungen ist, da von außen nicht alles wahrnehmbar ist“, erklärt Helena Musall. Oder die Anzeiger haben völlig überzogene und zum Teil an den eigenen Vorstellungen orientierte Anforderungen an die Haltung. „Auch Nachbarschaftsstreitigkeiten oder sogar familiäre Konflikte können Gründe sein.

Wegnahme und anderweitige Unterbringung der Tiere, ob nur vorübergehend oder permanent, seien das letzte Mittel, wenn alle anderen Auflagen bei den Tierhaltern versagen oder aber wenn akute Gefahr für das Leben der Tiere besteht.

