Wandsanierung nach Containerbrand nötig Die WGR lässt die Fassade eines ihrer Hochhäuser streichen. Verursacht wurde der Schaden im Dezember.

Was ein Containerbrand nach sich ziehen kann, zeigt sich gerade an einem der Hochhäuser an der Bahnhofstraße: An der Rückseite der Hausnummer 17 brannten im Dezember Müllcontainer. Die Fassade des Gebäudes der Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) war daraufhin mit Ruß verschmutzt. Nun ist die Hauswand vom Boden bis zum höchsten Stockwerk eingerüstet. Sie wird nach Informationen von WGR-Chef Roland Ledwa neu gestrichen. „Die Sanierungskosten betragen rund 13 000 Euro“, teilte der WGR-Chef auf Anfrage der Sächsischen Zeitung mit.

In der Nacht zum 1. Mai hatten ein oder mehrere unbekannte Täter Müllcontainer an acht verschiedenen Stellen in Riesa angezündet – vom Zentrum (ebenfalls Bahnhofstraße) bis nach Weida (SZ berichtete). Im vergangenen Jahr wurden immer wieder Container in Brand gesteckt. Eine Serie wie in der Walpurgisnacht hat es der Feuerwehr Riesa zufolge aber seit Jahren nicht mehr gegeben.

