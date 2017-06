Wandlitz unter Denkmalschutz Die DDR-Führung wohnte abgeschirmt von ihrem Volk in der Waldsiedlung bei Berlin. Nur noch wenig erinnert daran.

Die Villa von Walter Ulbricht ist das einzige, noch weitgehend im einstigen Zustand erhalte Haus in der ehemaligen SED-Funktionionärssiedlung Wandlitz. © dpa

Hermetisch abgeriegelt, abgehoben und fast versteckt lebte die SED-Führung in der Waldsiedlung Wandlitz nahe Berlin. Fast 28 Jahre nach dem Mauerfall ist davon nicht mehr viel zu sehen. Der grüne Zaun ist fast komplett verschwunden. Autos drängeln sich über asphaltierte Wege der heutigen Reha-Klinik. Patienten spazieren durch den Park und die Waldlandschaft. Als markantes Element ist noch das gusseiserne Eingangstor zu sehen. Das Ensemble der sanierten Einfamilienhäuser der SED-Spitzenfunktionäre erinnert nur noch entfernt an die Siedlung von einst.

Damit sich nachfolgende Generationen vom Politik- und Lebensstil der SED-Macht-elite ein Bild machen können, stellt das Land Brandenburg jetzt Teile des SED-Privatrefugiums unter Denkmalschutz. Dazu gehören das Eingangstor, die Villa des einstigen Staatschefs Walter Ulbricht samt Bibliothek sowie der frühere Funktionärsclub. Er ist heute ein Kursaal.

Damit vollzieht Brandenburg eine Wende. Einst hatte das Land den Denkmalschutz-Status für das Areal abgelehnt. Begründung: Das Gebäude-Ensemble habe keine architektonischen Besonderheiten. Zudem sei der zentrale Charakter der Siedlung verschwunden, weil die massive Umzäunung weg sei, hieß es. Inzwischen interessiere sich die Öffentlichkeit aber wieder für die DDR-Historie.

Klinikbetreiber Kurt-Josef Michels freut das. Er habe sich fast drei Jahrzehnte mit Denkmalschutzfragen allein gelassen gefühlt, nachdem er die Waldsiedlung 1990 vom Landkreis Bernau übernahm. Alle SED-Funktionäre mussten das Areal bis Ende Januar 1990 verlassen. Das DDR-Gesundheitsministerium quartierte alsbald Reha-Patienten der DDR-Sozialversicherung ein. Michels berichtet von einem Besuch mit dem damaligen Rentenversicherungschef Herbert Rische. Das Urteil des BfA-Präsidenten: „Die 23 Häuser entsprechen nicht unserem Standard. Da müssen Sie bauen.“ Michels zog ein Klinikgebäude hoch und sanierte 22 der 23 Funktionärshäuser.

Rückendeckung erhielt er vom damaligen Potsdamer Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und seiner Gesundheitsministerin Regine Hildebrandt. Ulbricht habe die DDR quasi erfunden, Honecker habe sie gegen die Wand gefahren, erinnert sich der Unternehmer an die Worte Stolpes. Aber: „Lassen Sie mir das Haus Ulbricht so zurück. Das wird in der Geschichte der DDR irgendwann einen großen Stellenwert haben“, habe ihm Stolpe ans Herz gelegt.

Viele DDR-Bürger hätten in der Waldsiedlung goldene Wasserhähne und märchenhafte Verhältnisse vermutet. Nach der Wende kam schnell Ernüchterung auf: Für DDR-Verhältnisse war das zwar Luxus, hatte mit westlichem oder dekadentem Lebensstil aber kaum etwas zu tun. (dpa)

