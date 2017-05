Wanderwoche wird fortgesetzt Rund 80 Teilnehmer waren bei der Premiere der Sebnitzer Wanderwoche dabei. Nächstes Jahr soll es weitergehen.

© Symbolfoto: dpa

Nach Abschluss der ersten Sebnitzer Wanderwoche ziehen die Initiatoren eine positive Bilanz. Über 80 Wanderfreunde haben an den geführten Touren teilgenommen, viele von ihnen die ganze Woche lang, wie die Tourismusabteilung der Stadt mitteilt. Sowohl Einheimische als auch Urlauber aus verschiedenen Regionen Deutschlands nahmen das Angebot wahr. Ein Duo ist eigens für die Wanderwoche aus Braunschweig angereist, eine Gruppe aus Herrnhut hat sich spontan einer Wanderung angeschlossen, berichtet Dietmar König, der für die Organisation verantwortlich war. Die Routenplanung lag maßgeblich in den Händen von Gunter Seifert von der Sebnitzer Ortsgruppe des Sächsischen Bergsteigerbundes. Das gute Wetter in der Woche vom 14. bis 20. Mai spielte den Veranstaltern in die Hände. Es sorgte für recht viele spontane Nachmeldungen vor Ort.

Eine der 21 geplanten Touren musste allerdings aufgrund fehlender Anmeldungen abgesagt werden. Alle weiteren wurden auch bei geringen Zahlen durchgezogen. Diese Durchführungsgarantie habe sich besonders im Hinblick auf die spontanen Nachmeldungen als richtig erwiesen.

Nach der Premiere soll es auch 2018 eine Wanderwoche geben. Der Termin wird in Kürze veröffentlicht. (SZ/dis)

