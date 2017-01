Gut zu wissen Wanderwoche für alle Fälle Auf sicheres Wintersportwetter ist nicht jedes Jahr Verlass. Dafür hat der Tourismusverband ein neues Angebot entwickelt.

Familie Metzler aus Dresden wandert im Kahleberggebiet Richtung Zinnwald. Hier führt am Freitag auch die Wetterwanderung im Rahmen der Winter-Wander-Woche entlang.



Derzeit haben wir Winterwetter wie aus dem Bilderbuch. Aber wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass solche schneereichen Winter selbst im Osterzgebirge nicht mehr selbstverständlich sind. Klimaforscher sagen, dass im Mittelgebirge kein Verlass mehr ist auf sicheres Wintersportwetter. Dafür hat sich jetzt der Tourismusverband Erzgebirge etwas einfallen lassen. Vom 18. bis 22. Januar startet er die erste Winter-Wanderwoche, wie Doreen Burgold vom Tourismusverband Erzgebirge informierte. 22 Rundwanderungen im ganzen Erzgebirge, die zwischen drei und 15 Kilometer lang sind, haben die Touristiker vorbereitet. Es gibt feste Termine, zu denen Führer bereitstehen. Wer sich aber allein auf Tour machen will oder zu den vorgegebenen Terminen keine Zeit hat, kann sich von der „ERZAppAktiv“ auf seinem Handy leiten lassen. Diese App gibt es für Apple- und Android-Handys.

Die vorgeschlagenen Touren sind oft kombiniert mit einer Besichtigung oder einem Beisammensein am Ziel, wie in der „Knoblauchkuppe“ oder der Wetterwarte Zinnwald. Manche Wanderungen starten erst gegen 17 Uhr. Um diese Zeit wird es im Januar schon dunkel. Das macht aber gar nichts. Denn diese Touren sind als Fackelwanderungen angelegt. Am Zielpunkt gibt es auch immer eine Möglichkeit, sich mit einem Essen oder Glühwein aufzuwärmen.

Die Winterwanderungen sind bei jedem Wetter möglich, ob mit oder ohne Schnee. Jetzt gehören Schneeschuhe zur Ausrüstung. Wer weiß, was in kommenden Jahren wird? Dann reichen vielleicht schlichte Wanderschuhe. Damit haben die Tourismusanbieter ein Allwetterangebot geschaffen. Das schließt sich an die bekannten Frühlings- und Herbstwanderwochen an, die dieses Jahr vom 20. bis 28. Mai und vom 16. bis 24. September stattfinden.

