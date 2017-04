Wanderweg wird saniert Die Arbeiten sollen in sechs Abschnitten erfolgen. Aber nur zwei liegen auf Döbelner Gebiet.

Im Tal des Zweiniger Grundes sind beim Hochwasser im Juni 2013 Wege, Böschungen und Brücken am Kaiserbach stark beschädigt worden. Fast vier Jahre später soll nun die Sanierung beginnen. „Die Arbeiten sind als Gesamtvorhaben gemeinsam mit der Stadt Roßwein ausgeschrieben worden“, erklärt Bauamtsleiter Thomas Hanns den Mitgliedern des Hauptausschusses. Insgesamt wird es sechs Bauabschnitte geben. Aber nur zwei liegen auf Döbelner Gebiet.

Bei dem ersten handelt es sich um den Rad- und Wanderweg von Mahlitzsch in Richtung Margaretenmühle bis zum Schafsteich. Auf einer Länge von insgesamt 743 Metern soll der Weg auf einer Breite von drei Metern ausgebaut werden und ein 50 Zentimeter breites Bankett erhalten. „Der Weg bekommt eine sandgeschlämmte Schotterdecke. Auf einigen Abschnitten werden außerdem eine Drainageleitung und eine Untergrundstabilisierung eingebaut“, so Hanns.

Der zweite Ausbauabschnitt beinhaltet die Wanderwege vom ehemaligen Wildgehege in Hermsdorf in Richtung Margarethenmühle mit einer Länge von 292 Metern und in Richtung Schafsteich mit einer Länge von 512 Metern. Auch dort wird eine sandgeschlämmte Schotterdecke aufgebracht. Allerdings nur in einer Breite von 1,5 bis zwei Metern. Damit das Oberflächenwasser abfließen kann, sind Querschläge vorgesehen.

Die Arbeiten sollen am 15. Mai beginnen und am 31. Oktober beendet sein. Ausführen wird sie die Firma Wilhelm & Co. Straßen- und Wegebau aus Mutzschen. Sie hatte mit insgesamt rund 120 000 Euro für die beiden Döbelner Abschnitte das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

