Wanderwege sollen besser werden Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau setzt zwei Männer ein, die die Strecken kontrollieren. Ihr Einfluss ist aber begrenzt.

© dpa

Abgerissene Wegweiser, fehlende Markierungen, kaputte Bänke – das soll es auf den ausgewiesenen Wanderwegen in Schirgiswalde-Kirschau künftig nicht mehr geben. Die Stadt hat jetzt zwei ehrenamtliche Wegewarte berufen, die die Strecken regelmäßig kontrollieren. Günter Jäckel übt diese Funktion in Schirgiswalde und Neuschirgiswalde aus, Wolfgang Ohme in Crostau, Kirschau und Rodewitz.

„Wir wollen damit erreichen, dass die Beschilderung stets in Ordnung ist. Auf den Zustand der Oberfläche der Wege können wir nicht immer Einfluss nehmen, zum Beispiel wenn Forstarbeiten erledigt werden“, sagt Bürgermeister Sven Gabriel (FDP). Kleine Schäden sollen die Wegewarte selbst beheben, zum Beispiel schief hängende Wegweiser richten. Andere Probleme melden sie sofort in der Bürger- und Touristinformation der Stadt. „Wir müssen erreichen, dass wir dann schnell reagieren, zum Beispiel fehlende Schilder ersetzen“, nennt der Bürgermeister den Anspruch. Vierteljährlich will er sich mit den beiden Wegewarten zur Auswertung treffen. Pro Woche sollen die Männer etwa drei Stunden im Einsatz sein. Dafür erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. (SZ/ks)

zur Startseite