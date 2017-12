Wanderwege nur am Damm vorbei Der Neubau im Pöbeltal könnte gut auch etwas für Wanderfreunde bieten. Doch die Pläne sehen anders aus.

Der Kreiswanderwegewart Gunter Fichte würde sich über einen öffentlichen Wanderweg auf dem künftigen Hochwasserschutzdamm im Pöbeltal freuen. © Archivfoto: Frank Baldauf

Schmiedeberg. Kreiswanderwegewart Gunter Fichte könnte es sich schön vorstellen, auf einem öffentlichen Wanderweg auf dem künftigen Hochwasserschutzdamm das Pöbeltal zu überqueren. „Da ließe sich auch ein schöner Rundwanderweg vom Waldschulheim Wahlsmühle aus gestalten“, sagt Fichte. Er sähe jetzt beim Bau des Damms noch die Chance, einen solchen öffentlichen Weg zu errichten.

Die Sächsische Zeitung fragte bei der Landestalsperrenverwaltung nach, wie deren Position zu einem solchen Weg wäre. Das Ergebnis lautet: Die Wünsche des Wegewarts decken sich nicht mit den Plänen der Landestalsperrenverwaltung. Die Auskunft ist eindeutig: „Es ist nicht geplant, nach Fertigstellung des Damms im Pöbeltal einen öffentlichen Weg über den Damm zu führen, der als Wanderweg genutzt werden kann.“ Dies teilte Katrin Giebe im Auftrag von Eckehard Bielitz, dem verantwortlichen Betriebsleiter, mit. Auf der Dammkrone ist nur ein Betriebsweg vorgesehen, über den die Mitarbeiter der Talsperrenverwaltung das Betriebsgebäude erreichen, in dem sich auch die Steuerung für die Verschlüsse befinden. Das Areal des Damms mit der Steuertechnik soll durch einen Zaun abgesperrt werden.

Wenn der Damm fertig gebaut ist, wird es einen Weg auf dem westlichen Hang geben, also rechter Hand, wenn man in Richtung Hermsdorf/E. fährt. Über diesen erreicht man auch bei Hochwasser einen neuen Weg, der zum Hennersdorfer Kreuz oder zum Wanderweg in Richtung Waldschulheim Wahlsmühle führt. Auf der Ostseite des Damms führt weiterhin ein Wanderweg dort an dem Rückhaltebecken vorbei nach Oberkipsdorf, informierte die Talsperrenverwaltung weiter.

