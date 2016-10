Wanderweg zeigt die Spuren großer Dichter Anwohner wollen an den Dichter Johann Gottfried Seume erinnern. Der wanderte einst durch den Plauenschen Grund.

Die Hegereiterbrücke führt über die Weißeritz. Dort soll einst der Dichter Johann Gottfried Seume nach Tharandt gewandert sein. Auch Schiller und Herder kannten den Ort gut. © Sven Ellger

Dresden/Freital. Manchmal sind es die kleinen Hinweise, die tief versteckten, die einem Ziel einen neuen Sinn geben. Manfred Zweynert hat so einen Hinweis entdeckt. Schon lange interessiert sich der Plauener für den Dichter Johann Gottfried Seume. „Der ist neben Lessing der bedeutende Dichter aus Sachsen“, sagt der 84-Jährige. Das ist für ihn Grund genug, an Seume zu erinnern. In einem alten Buch, das ihm seine Tochter aus einem Antiquariat mitbrachte, ist er nun auf neue Hinweise gestoßen. Nämlich, dass Seume das Dresdner Umland gut gekannt haben muss.

Ende 1801 hat sich der literarische Spätaufklärer auf den Weg von Grimma nach Rom und Sizilien gemacht, zu Fuß. Sein Buch über diese Reise war später sehr gefragt. In Dresden kam er durch Plauen, wanderte die Weißeritz entlang und besichtigte auch die Ruinen in Tharandt. An all diese Erfahrungen will Manfred Zweynert mit seiner Initiative Plauen erinnern. Sie haben einen Flyer erarbeitet und in geringer Stückzahl drucken lassen. Darauf ist das Anliegen erklärt. Damit will er jetzt Sponsoren, aber auch andere Seume-Fans finden. Kontakte zum Seume-Verein in Grimma gibt es bereits, genau wie zum städtischen Kulturamt. „Es wäre schön, wenn es einen internationalen Seume-Weg gibt, von Grimma bis Sizilien und zurück nach Leipzig“, sagt er.

Als nächstes Ziel soll der Flyer in großer Stückzahl gedruckt werden, damit Wanderer den Weg des Dichters durch Dresden nachvollziehen können. Und die Plauener Initiative wünscht sich einen richtigen Seume-Weg. Einen Vorschlag gibt es schon. Ein Plattenweg führt entlang der Fernheizungstrasse oberhalb der Felder an der Nöthnitzer Straße. Die Mitglieder der Initiative haben der Stadt Geld gegeben, um zwei Bänke aufzustellen. Daneben könnten Infotafeln stehen. Später soll der Weg weiter bis zum Bismarckturm führen. „Seume hat Erhebungen und den Blick von dort auf die Landschaft geliebt“, sagt Manfred Zweynert.

Informationen zur Initiative Plauen und dem Seume-Projekt gibt es unter cmzweynert@web.de

zur Startseite