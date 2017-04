Wanderweg wieder begehbar Spaziergänger können den Weg im Seifersdorfer Tal ab sofort wieder nutzen. Zur offiziellen Eröffnung kommt OB Hilbert.

Lange war der Wanderweg im Seifersdorfer Tal gesperrt. Jetzt ist er wieder begehbar. © Thorsten Eckert

Der Wanderweg an der Kunathmühle im Seifersdorfer Tal ist wieder durchgängig begehbar. Das teilt der Wachauer Wegewart Ronny Menzel mit. „Das wurde mir vom Grundstückseigentümer mitgeteilt“, erklärt er. Die offizielle Eröffnung ist für Donnerstag, den 20. April, vorgesehen. Dazu wird um 11 Uhr der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) an die Kunathmühle kommen. Vor drei Jahren hatte der Grundstückseigentümer den Weg gesperrt. Nach seinen Angaben hatte ein Blitz in den Schornstein eingeschlagen. Es bestehe die Gefahr, dass herabfallende Steine Wanderer verletzen. Anschließend gab es mehrere Vorstöße der Stadt, den Weg wieder zu öffnen. Doch zunächst ohne Erfolg.

Schließlich einigten sich Rathaus und der Grundstückseigentümer: Die Stadt Dresden erhält das Wegerecht für den Wanderweg. Im Gegenzug übernimmt die Stadtverwaltung die Reparatur des Schornsteines. Rund 17 000 Euro sollen die Arbeiten gekostet haben. (SZ)

