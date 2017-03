Wanderweg-Revival Die neue Brücke über die Röder bietet beste Chancen, nun auch einen beliebten Wanderweg wiederzubeleben. Kommt er?

Seit August steht die neue Brücke an der Wasserstraße in Radeberg. Demnächst wird hier auch wieder ein Wanderweg über die Röder führen, verspricht Wanderwegewart Herbert Müller. © Thorsten Eckert

Es war ein echtes Spektakel, als die silbern glänzende Metallbrücke vor gut einem halben Jahr hoch über der Wasserstraße im Herzen Radebergs schwebte. Wenig später wurde die rund 3,5 Tonnen schwere Fußgängerbrücke über der Röder verschraubt. Damit führt nun also wieder der Weg hinüber in Richtung Hüttertal. Einst war das im Übrigen sogar mal ein offizieller Wanderweg gewesen, bis die damalige Holzbrücke so morsch geworden war, dass sie gesperrt werden musste. Und nun, da die ersten Frühlingssonnenstrahlen schon ein wenig Wanderlust verbreiten, macht sich auch die Frage in Radeberg breit, ob denn nach der Brücke nun vielleicht auch der Wanderweg wieder zurückkehren könnte?

„Als offiziell markierter Wanderweg vorerst nicht“, sagt Herbert Müller. Der Radeberger ist der zuständige Wanderwegewart und auch im Vorstand des Hüttertalvereins aktiv. Und natürlich weiß er, „dass es sich tatsächlich um einen schönen Weg handelt, der ja auch gern genutzt wird“. Aber markierte Wanderwege müssen in offizielle Karten eingetragen werden, brauchen auch offizielle Markierungen, „alles das ist sehr aufwendig und braucht viel Zeit“, so Herbert Müller.

Also gibt es keine Rückkehr des Wanderwegs zwischen Wasserstraße und Hüttertal? „Doch“, sagt der Wanderwegewart. „Der Weg über die Brücke wird Teil des neuen Ringwegs, der bis zum internationalen Campingplatz LuxOase in Kleinröhrsdorf führt – aber eben ohne offizielle Markierung“, beschreibt Herbert Müller. Ausgeschildert wird der Weg aber dennoch, verrät er. Heißt, auch wenn es keine Wanderweg-Markierung geben wird, sollen hier trotzdem Wegweiser angebracht werden. Einen genauen Termin kann der Radeberger zwar noch nicht nennen, „aber im Laufe des Jahres wird es werden“, sagt er.

