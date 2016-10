Wanderweg noch gesperrt Die Umleitung in Rathewalde muss noch immer gelaufen werden. Zumindest den Herbst und Winter über.

Seit fast genau einem Jahr hängt nun das Schild in Rathwalde und zwingt Wanderer zu Umwegen. © Dirk Zschiedrich

Wanderer, die von Rathewalde aus in Richtung Amselgrund wollen, müssen auch weiterhin die Umleitung nehmen. Der direkte Weg ist seit November letzten Jahres gesperrt. Grund ist die akute Einsturzgefahr einer Trockenmauer auf einem Felsen oberhalb des Weges, die zu einem Privatgrundstück am Basteiweg gehört. Bei Grünschnittarbeiten am Felsen wurde damals festgestellt, dass Teile der Trockenmauer einen sehr schlechten Zustand aufweisen und dadurch eine große Gefahr durch herabstürzende Steine besteht. Die Stadt Hohnstein ist mit dem privaten Eigentümer weiter im Gespräch. Darüber informiert Hohnsteins Bauamtsleiterin Maike Putzer. Der Eigentümer wollte erreichen, dass sich die Stadt an den Kosten beteiligt. Das gehe aber nicht, da die Mauer rein privates Eigentum sei. Der Besitzer wolle sich weitere Angebote einholen. Bis zur nächsten Saison soll der Wanderweg dann wieder uneingeschränkt begehbar sein. Die Stadtverwaltung lässt in den nächsten Tagen die verblichenen Schilder für die Umleitung austauschen. (SZ/aw)

