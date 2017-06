Wanderweg am Butterberg gesperrt Nach dem Sturm von voriger Woche gibt es Schäden im Wald. Vorm Betreten wird gewarnt.

Die Gaststätte auf dem Gipfel ist ein Wahrzeichen des Butterberges. Jetzt ist ein Wanderweg dorthin gesperrt. © PR

Die Sturmschäden im Bischofswerdaer Stadtwald sind offenbar größer als es zunächst bekannt war. Nach einem Bürgerhinweis reagierte die Stadtverwaltung am Montag. Sie warnt vor einem Betreten des Forstes. So ist zum Beispiel der viel begangene, mit einem Roten Punkt markierte Wanderweg vom Butterberg über den Heiteren Blick zum Hochstein zurzeit nicht passierbar. Umgestürzte Bäume, die in Knie- bzw. Bauchhöhe liegen, blockieren an mehreren Stellen den Weg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Forst-Mitarbeiter begannen am Freitag mit den Aufräumarbeiten. Es werde aber noch bis mindestens Mitte Juli dauern, bis alle Schäden beseitigt sind, heißt es. Mit den Arbeiten wurde eine Fachfirma beauftragt. Vordringlich sei, Nadelholzarten wie Fichte aufzuarbeiten, da sonst ein Käferbefall der Wälder aufgrund der anhaltenden Trockenheit droht. Die Stadt Bischofswerda besitzt 340 Hektar Wald, vor allem im Stadtwald und am Butterberg. (szo)

