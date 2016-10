Wanderung zu Handwerksstätten

Zum Tag des traditionellen Handwerks an diesem Sonntag will der Rehefelder Tino Hauffe Interessierte mit auf eine geführte Wanderung nehmen. Die rund zwölf Kilometer lange Tour führt entlang des 1. Deutschen Glockenwanderweges von Deutschneudorf über Oberlochmühle, Deutschkatharinenberg und zurück nach Deutschneudorf. Unterwegs werden zwei Werkstätten besichtigt, die traditionelle Handwerkskunst beherrschen und zeigen.

Treffpunkt ist am 16. Oktober, 10 Uhr, am Parkplatz Talstraße/Grenzübergang in Deutschneudorf. Die Teilnahme kostet drei Euro für Erwachsene, für Kinder bis 16 Jahre und Wanderer mit Gästekarte ist die Tour gratis. Die Teilnahmegebühr kommt dem Glockenwanderweg zugute. (SZ/ks)

Kontakt: 015209498737 oder 035057 54731

