Wanderung durch die Natur Für Naturliebhaber geht es an diesem Sonntag nach Lauenstein.

© Symbolfoto: dpa

Die nächste naturkundliche Wanderung der Grünen Liga Osterzgebirge findet am Sonntag, 8. Oktober, unter dem Motto „Steinrückengehölze im Herbstkleid – zwischen Steinklippenholz und Pavillon bei Lauenstein“ statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haltepunkt der Müglitztalbahn in Hartmannmühle. Die Streckenlänge beträgt etwa zehn Kilometer, gegen Mittag macht die Gruppe eine Führung durch die Wildobst-Ausstellung im Museum Schloss Lauenstein – gemeinsam mit Ausstellungsmacherin und Gehölzexpertin Anke Proft von der Grünen Liga Osterzgebirge. Das Ende der Exkursion ist so gelegt, dass die Müglitztalbahn ab Hartmannmühle um 16.27 Uhr erreicht werden kann. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Teilnahme ist kostenlos.

Die monatlich stattfindenden Wanderungen sollen laut Veranstalter vor allem als Erfahrungs-, Informations- und Gedankenaustausch mit Menschen dienen, denen die Natur des Osterzgebirges am Herzen liegt. (SZ)

zur Startseite