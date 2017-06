Wanderparkplatz entsteht Die Stadtverwaltung hat dem Wunsch Langebrücks zugestimmt. Parkprobleme gibt es aber im gesamten Ort.

Am ehemaligen Steinbruch an der Hauptstraße wird der Wanderparkplatz entstehen. Er soll bereits im Sommer öffnen. © Thorsten Eckert

Der Wanderparkplatz an der Hauptstraße im Langebrücker Unterdorf kann eingerichtet werden. Nach Angaben von Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) hat die Stadtverwaltung einer entsprechenden Nutzung des Geländes zugestimmt. „Jetzt können wir den Parkplatz wie geplant einrichten.“

Einzige Auflage der Stadt: Die Pflanzen, die an der Wand des ehemaligen Steinbruchs gewachsen sind, müssen erhalten bleiben. „Sie werden wir natürlich in geeigneter Form schützen.“ Die Fläche war vor einiger Zeit umzäunt worden, um wilde Müllablagerungen zu verhindern. Jetzt sollen die Tore für die Wanderfreunde wieder geöffnet werden. „Ich denke, das werden wir über die Sommermonate umsetzen“, sagte Hartmann. Vom Parkplatz kommen Spaziergänger zum Duellstein und in den Amselgrund. An der Stelle beginnt der Roter-Graben-Wanderweg. In Grünberg besteht Anschluss ins Seifersdorfer Tal. Die Ortschaftsräte sehen den Parkplatz als einen Baustein zur Umsetzung des Naherholungskonzeptes der Ortschaft.

Konzept bis zum Oktober

Der Wanderparkplatz soll Teil einer Parkkonzeption für den Ort werden. Der Ortschaftsrat hatte vor einigen Wochen die Stadtverwaltung gebeten, ein Konzept zu erarbeiten. Erste Ergebnisse sollen im Oktober vorliegen.

Gleich an mehreren Stellen im Ort ist die Zahl der Parkflächen knapp. So sehen die Ortschaftsräte besonders an der Friedrich-Wolf-Straße in Höhe des Wiesenweges Probleme. Hier kommt es morgens oft zu gefährlichen Situationen. Zahlreiche Eltern bringen ihre Kinder zum Unterrichtsbeginn in die Grundschule. An der Stelle wird in Kürze zusätzlich das Kinderzentrum errichtet, was die Situation noch verschärfen wird. Am Waldbad reichen die Parkplätze an heißen Tagen nicht aus. Vor dem Bad sollen zusätzliche Stellflächen angelegt werden. Mehr Stellplätze an der Heide wünscht sich der Ortschaftsrat ebenfalls. Spaziergänger sollen mehr Möglichkeiten bekommen am Rand des Landschaftsschutzgebietes ihre Autos abzustellen. Insbesondere die Parksituation bei Veranstaltungen der Ausflugsgaststätte Hofewiese soll dadurch entschärft werden. Auch im Heidehof an der Neulußheimer Straße ist die Situation schwierig. Auch hier sind Parkplätze Mangelware.

zur Startseite