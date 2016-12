Gut zu wissen Wandern mit Smartphone Entlang des Bilz-Rundwegs gibt es jetzt 13 Infopunkte. Mit dem Handy können auch Videos abgerufen werden.

Los geht die Wanderung im Lößnitzgrund. An der ersten Station bekommen die Wanderer einen Überblick zur Route. Und können das Bilzbadlied anhören. © Norbert Millauer

Was würde Friedrich Eduard Bilz wohl denken, wenn er sehen könnte, wie Leute mit einem kleinen Telefon in der Hand wandern, das Gerät an ein Schild halten und dann plötzlich ein Film auf dem Bildschirm startet? Es würde ihm gefallen, ist sich Marina Lienert, Vorsitzende des Bilz-Bunds, sicher. Der Naturheilkundler sei immer offen für Neues gewesen.

Und die Schilder entlang des Bilz-Rundwegs, der im Lößnitzgrund beginnt und endet, sind nicht nur neu, sondern auch multimedial. An 13 Stationen können Wanderer jetzt mit ihrem Smartphone QR-Codes scannen und Informationen zu Bilz, seinen Therapien und Wirkungsstätten abrufen. Zehn Kilometer ist die Route in etwa lang. Um sie abzuwandern, braucht ein normaler Läufer ungefähr drei Stunden.

Den Rundweg selbst gibt es schon seit Ende der 90er-Jahre. Damals wurden Schilder aus Holz entlang der Route aufgestellt. Doch im Laufe der Jahre sind die verfallen. Zum Teil waren Vandalen am Werk. Die Witterung tat ihr Übriges. „Es waren nur noch zwei oder drei Schilder gut erhalten“, sagt Lienert. Deshalb kam im Bilzbund die Idee auf, die Infotafeln aufzufrischen.

Von der Robert-Bosch-Stiftung bekam der Verein Fördergelder in Höhe von 10 000 Euro. Damit wurden die Video- und Audiodateien für die QR-Codes produziert. Doch kleine Schilder, auf denen nur ein Stichcode steht, wären nicht besonders attraktiv gewesen. Das dachte sich auch die Stadt und sponsorte weitere 7 000 Euro für das Projekt, berichtet Kulturamtschef Alexander Lange. Mit dem Geld konnten große Schilder mit Bildern und Text gedruckt werden. So haben auch Leute, die ohne Smartphone wandern, etwas davon.

Los geht die Tour am Bilz-Kurhotel im Lößnitzgrund. Auf dem Parkplatz gegenüber vom Hotel steht das erste grüne Schild. Hier bekommt der Wanderer einen Überblick zur Route. Scannt er den ersten Code mit seinem Handy, erklingt das Bilzbadlied. Der Männergesangsverein Liederkranz 1889 Boxdorf hat das Lied extra neu eingesungen.

Weiter geht’s in Richtung Langenwiesenweg. An Station Nummer drei werden dem Wanderer in einem Video kurze Atemübungen vorgemacht, die er am besten gleich ausprobiert. Am nächsten Schild wird er zum Barfußlaufen auf der feuchten Wiese animiert – eine von Bilz’ Therapien. Der Rundweg trägt den Untertitel „Radebeuler Gesundheitswanderung“. Denn auf der Strecke kann man seine Kondition trainieren, sagt Heidelore Geistlinger.

Die Ärztin und Ehrenvorsitzende des Bilz-Bunds erklärt, dass die Route die Anforderungen eines sogenannten Klima-Terrain-Weges erfüllt. Eine Strecke also, auf dem der Wanderer natürliche Einflüsse wie Licht und Wind erlebt, einen gewissen Höhenunterschied meistern muss und auch die Aussicht genießen kann.

Der Weg führt vorbei an der Bäckerei Jakob in Wahnsdorf, wo Bilzbrot nach altem Rezept gebacken wird. Erfrischen können sich die Wanderer zukünftig am Eduard-Bilz-Platz, der siebenten Station. Dort soll im nächsten Jahr im Zuge der Sanierung des Platzes ein Trinkbrunnen aufgestellt werden. An der achten Station hört der Smartphonenutzer ein Gespräch zwischen Heidelore Geistlinger und dem Karl-May-Experten René Wagner. Auch das Spitzhaus liegt auf der Strecke. „Wir wollten zwei Dimensionen abdecken“, erklärt Geistlinger. Geschichtliche Informationen auf der eine Seite und touristisch attraktive Ziele auf der anderen.

Zwischen den einzelnen Stationen weisen kleine Pfeile an den Straßenecken den Weg, damit die Wanderer auch ohne Karte klarkommen. Entlang der Weinberge geht es eine Strecke, die wahrscheinlich die Kurgäste zu Bilz’ Zeiten bereits gewandert sind, erklärt Geistlinger. Anders als früher können die Wanderer heutzutage die körperliche Betätigung in Zahlen messen. Dafür will der Bilz-Bund bald Pulsmesser und Schrittzähler verleihen. Wer die zehn Kilometer geschafft hat, soll ein Zertifikat bekommen. Einen Infoflyer zur Strecke und den einzelnen Stationen gibt es in der Touristinformation.

