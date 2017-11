Wandern für Fortgeschrittene Zum ersten Mal startet in Dresden ein „Megamarsch“. Die Herausforderung: 50 Kilometer in zwölf Stunden.

Sich gemeinsam zu bewegen, liegt voll im Trend. Darauf setzen auch die Macher von „Megamarsch“, einem Wanderevent, das bislang in fünf deutschen Großstädten organisiert wird. Nun wollen sie auch Dresden erlaufen: Am 10. März startet am Königsufer der erste Megamarsch in Sachsen. Statt der bislang üblichen 100 Kilometer in 24 Stunden warten auf die Teilnehmer aber „nur“ 50 Kilometer in zwölf Stunden. Start ist 8 Uhr morgens. Gegen 20 Uhr am Abend soll nach einem gepflegten Marsch Bad Schandau erreicht werden.

„Es ist keinesfalls so, dass wir den Dresdnern weniger zutrauen würden als anderen“, sagt Frederick Hüpkes, einer der beiden Geschäftsführer. „Vielmehr erweitern wir unsere Eventreihe um eine Herausforderung, vor der vielleicht weniger Menschen zurückschrecken.“ Anfangs habe man sich auch in Dresden eine 100-Kilometer-Strecke angeschaut, die entlang des Malerwegs durch die Sächsische Schweiz führen sollte. „Dann empfanden wir das Höhenprofil aber doch als zu extrem.“

Nun gibt es zur Premiere das Kontrastprogramm: ganz flach immer an der Elbe entlang. Dabei betonen die Macher, dass ihr Megamarsch kein Wettbewerb sei. „Wir sind davon überzeugt, dass jeder, der sich selbst herausfordert und seine gedachten Grenzen überwindet, ein Gewinner ist“, sagt Hüpkes. Wer innerhalb der zwölf Stunden die 50 Kilometer schaffe, der bekomme eine Medaille und einen Eintrag in der „Hall of Fame.“ Urkunden gibt es auch schon für absolvierte Teilstrecken.

Für den Ticketpreis von 39,95 Euro gibt es im Notfall ärztliche Versorgung und aller zehn Kilometer Verpflegungsstationen mit Wasser, Obst und Müsliriegeln – mit etwas Glück auch Brühe und Schokobrötchen. (SZ/hbe)

zur Startseite