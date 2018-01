Wandern am Tor zum Osterzgebirge Noch bis Sonntag findet die Winter-Wanderwoche durchs Erzgebirge statt.

Osterzgebirge. Auch für Altenberg und Dipps stehen noch Touren im Programm, die in jedem Fall stattfinden. So führt Rolf Friebel am Donnerstag auf der 14 Kilometer langen Wanderung „Biathlon von A bis Z“ zur ehemaligen Biathlon Arena und zur Sparkassen-Arena im Hofmannsloch, inklusive Führung. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Tourist-Info-Büro in Altenberg. Ende ist etwa um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro, mit Gästekarte 3 Euro. Mehr Infos unter 035356 23993. Ebenfalls am Donnerstag führt die Wanderung „800 Jahre Dippoldiswalde – Entdeckungen rund um das Tor zum Osterzgebirge“ in und um die Stadt an der Roten Weißeritz. Wanderführerin auf der 12 Kilometer langen Strecke ist Anja Graul. Los geht es um 9.30 Uhr vor dem Rathaus in Dipps, Ende ist gegen 15.30 Uhr. 5 Euro sollten für kleinen Imbiss eingeplant werden. Infos unter 03504 6292778. (SZ/aeh)

