Wanderlotte hat wieder Saison Die Wimpelgruppe startet zu Fuß nach Eisenach. Zu Hause in Sebnitz wird auch gewandert – immerhin eine Woche lang.

OB Mike Ruckh (l.), Lotte und Martin Böhling von der Volksbank, die die Wanderwoche sponsort. © Dirk Zschiedrich

Am 1. Mai machen sie sich auf. Ihr Ziel: Eisenach. Rund 500 Kilometer muss die Truppe zurücklegen, um den Wimpel des Deutschen Wanderverbands von Sebnitz bis ganz in den Westen Thüringens zu tragen. Das Ganze natürlich zu Fuß – so will es das Reglement der organisierten Wanderfreunde. Am 27. Juli muss der Wimpel in Eisenach sein, an diesem Tag dann beginnt dort der Deutsche Wandertag. Die Wimpelwandergruppe aus Sebnitz, der Gastgeberstadt im vergangenen Jahr, läuft die Strecke nicht am Stück ab, sondern wochenweise in vier Blöcken. Insgesamt sind 24 Tagesetappen geplant. Die Tour startet am Maifeiertag früh um neun vorm Sebnitzer Rathaus, wo die Gruppe feierlich verabschiedet wird. Alle einheimischen Wanderfreunde sind eingeladen, die neunköpfige Gruppe auf ihrer ersten Etappe zu begleiten; sie führt auf 20 Kilometern von Sebnitz über den Panoramaweg nach Bad Schandau und weiter nach Königstein.

Für alle Daheimbleibenden gibt es im Mai ein spezielles Angebot im Elbsandsteingebirge. Vom 14. bis 20. Mai richtet Sebnitz die erste Sebnitzer Wanderwoche aus. Auf 21 geführten Wandertouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt es dabei Panoramen, Aussichtspunkte und Naturschönheiten rings um die Stadt zu entdecken. Ortskundige Wanderführer werten die Wanderungen mit Erzählungen auf. Im Angebot sind unter anderem eine Kräuterexkursion mit der Kräuterfrau, die Besichtigung der Mühlenanlage in der Neumannmühle oder auch die Besteigung des Aussichtsturms auf dem Tanzplan. Immer dabei: Wandermaskottchen Lotte.

Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 30. April. „Besonders gefragt sind grenzüberschreitende Touren“, sagt Tina Sauer vom Sebnitzer Stadtmarketing. Wer sich dafür interessiert, sollte sich beeilen. Noch sind aber bei allen angebotenen Wanderungen freie Plätze zu haben. Nachmeldungen sind je nach Verfügbarkeit möglich.

Anmeldung zur Wanderwoche: Tel. 035971 70960; Tourenübersicht:

zur Startseite