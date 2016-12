Wanderfest mit Schattenfleck Pöbeleien gegen Bundespräsident Gauck trüben den Deutschen Wandertag in Sebnitz. Das Event ist trotzdem ein Erfolg.

zurück Bild 1 von 2 weiter So wie Werner Neubau aus Gelsenkirchen, Margrit Pfitzmann aus Hannover und Ulrich Gövert aus Osnabrück (v.li.) waren Tausende Teilnehmer des Deutschen Wandertags begeistert von der Sächsischen Schweiz. © Steffen Unger So wie Werner Neubau aus Gelsenkirchen, Margrit Pfitzmann aus Hannover und Ulrich Gövert aus Osnabrück (v.li.) waren Tausende Teilnehmer des Deutschen Wandertags begeistert von der Sächsischen Schweiz.

Die Pöbeleien gegen Bundespräsident Joachim Gauck in Sebnitz (kl. Bild) warfen einen Schatten auf das zwei Jahre lang vorbereitete Großereignis.

Es ist eine Szene, in der sich das Drama dieses sonnigen Sonntags im Juni kristallisiert. Bundespräsident Joachim Gauck ist gerade im Sebnitzer Rathaus verschwunden. Er trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Schon als er aus dem schwarzen Audi stieg, hagelte es erste Pfiffe und Buhrufe. Jetzt warten alle darauf, dass der hohe Gast wieder vor die Tür tritt. „Uns haben sie nach der Wende alles kaputtgemacht, die ganze Kunstblume, da haben Tausende Leute gearbeitet“, schimpft ein Mann mit grauem Bart und Jeans. Nur ein paar Meter weiter steht die Sebnitzerin Christine Hofmann, stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium und CDU-Stadträtin. Aufgewühlt, beinahe verzweifelt redet sie den Störern ins Gewissen: „Wir haben zwei Jahre lang für den Wandertag gearbeitet. Die Region braucht den Tourismus.“

Es hilft nichts. Als die Delegation um Gauck auf den Markplatz biegt, müssen Polizisten den Weg bahnen. „Hau ab!“- und „Volksverräter“-Sprechchöre, Trillerpfeifen. Einen Mann mit Hakenkreuz-Tattoo fischt die Polizei aus der Menge, nachdem eine Werbebroschüre in Richtung Bundespräsident fliegt. Es sind solche Bilder, mit denen Sebnitz bundesweit in den Nachrichten landet.

Die Tage zuvor haben mit diesen Szenen so gar nichts gemein. Einige Tausend Wanderer sind aus der gesamten Republik angereist, um die Naturschönheit der Sächsischen und Böhmischen Schweiz zu erkunden. Der Deutsche Wandertag, den Sebnitz Ende Juni austrägt, ist das jährliche Festival sämtlicher Wandervereine des Landes. Unzählige Gruppen von Wanderfreunden im besten Alter, leicht auszumachen an Stock und Hut und Wandertagsmaskottchen Lotte – einer kleinen Stofffigur in Blumenmädchentracht, die an ihren Rucksäcken baumelt – bevölkern Sebnitz und die Wanderwege des Elbsandsteingebirges. Sie erlaufen den Malerweg, genießen die Aussicht vom Brand sowie die Panoramen zwischen Großstein und Kleinstein, besteigen Papststein und Gohrisch, bestaunen das Prebischtor und finden Abkühlung bei einer Kahnfahrt durch die Kirnitzschklamm. Der Sebnitzer Marktplatz ist eine Woche lang eine belebte Feiermeile mit täglichem Bühnenprogramm. Eine Gruppe hat sogar die 550 Kilometer von Paderborn, dem Austragungsort des Vorjahres, zu Fuß auf sich genommen, um den offiziellen Verbandswimpel nach Sebnitz zu tragen. So will es die Tradition.

Pöbler schaden ihrer Heimat

Die Reaktionen sind durchweg positiv. Die Wanderfreunde, die zu großen Teilen aus den alten Bundesländern stammen, sind beeindruckt von der Schönheit der sächsisch-böhmischen Felslandschaft. Sie loben die Sachkunde der einheimischen Wanderführer und die herzliche Gastfreundschaft der Wirte. Ihren Höhepunkt findet die Wanderwoche beim großen Festumzug, der beinahe unbeeindruckt von den Zwischenfällen beim Gauck-Besuch noch am gleichen Nachmittag durch Sebnitz paradiert. 7 000 Teilnehmer von 50 Wandervereinen ziehen mit ihren Trachten und Wimpeln unter Blasmusik und „Frisch auf!“-Rufen durch die Straßen.

Die Organisatoren gehen von insgesamt 50 000 Gästen aus, die während des Wandertags auf den Beinen waren. An den geführten Touren haben 2 000 Wanderer teilgenommen. Für Sebnitz hat sich die Veranstaltung in jedem Fall gelohnt. Die Übernachtungszahlen stiegen bereits seit Jahresbeginn, was Touristiker vor allem auf die verstärkte Werbung im Zusammenhang mit dem Deutschen Wandertag zurückführen. Die aktuell vorliegende Statistik bis Ende Oktober weist ein Plus von 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Mit diesem Wachstum liegt Sebnitz deutlich über dem Durchschnitt der Region.

Der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) attestiert den Einheimischen unter den Störern während des Gauck-Besuchs, dass sie ihrer Heimat schweren Schaden zugefügt haben. Die Pöbler hingegen feiern sich dafür. Einer der Protagonisten trägt Wochen später ein bedrucktes T-Shirt zur Schau. Rückenaufschrift: „Das Pack grüßt Gauck. Ich war dabei. 26.06.2016“ Im Rückblick waren die Ereignisse vom Sebnitzer Markt der Vorbote für das, was sich am 3. Oktober vor der Dresdner Frauenkirche abspielen sollte, als die Gäste der Einheitsfeier bepöbelt wurden.

Sebnitz hält am Thema Wandern fest. Im Mai 2017 veranstaltet die Stadt die erste Sebnitzer Wanderwoche, bei der erneut geführte Touren Gäste in die Region locken sollen. Ebenfalls im Mai macht sich eine Sebnitzer Truppe auf den Weg, um den Wimpel des Deutschen Wanderverbands bis nach Eisenach zu tragen. Dort steigt im Juli der 117. Deutsche Wandertag.

