Wanderer trotzen dem Regen Zwei Frauen verirren sich bei der Sebnitzer Zuckerkuchentour. Viele Pilze waren noch verlockender als das süße Gebäck im Ziel.

Annett Illgner war mit ihrem Sohn Jakob das erste Mal dabei. © Steffen Unger

Dick hing der Nebel über den Sebnitzer Bergen, als am Sonnabend, 7.30 Uhr, die ersten Wanderer zur 36. Sebnitzer Zuckerkuchentour starteten. Als kurz nach 10 Uhr alle 338 Teilnehmer unterwegs waren, wurde das Wetter doch nicht so schön, wie angekündigt. Langsam beginnender Regen wurde immer stärker. „Von den Gestarteten blieb am Ende niemand trocken. Das führte dazu, dass viele ihren im Ziel erhaltenen Zuckerkuchen schnell in den Rucksack packten, damit er nicht vom Regen aufgeweicht wurde“, sagt Gunter Seifert von der Ortsgruppe Sebnitz des Sächsischen Bergsteigerbundes und Cheforganisator der Zuckerkuchentour. Er hatte auch in diesem Jahr wieder viele Helfer. Insgesamt waren 27 Personen im Einsatz, um die Strecke abzusichern.

Zum Glück besserte sich das Wetter zum Nachmittag, sodass viele Wanderfreunde den Tag noch in gemütlicher Runde im Freibad Hertigswalde ausklingen lassen konnten. Gunter Seifert kann aber noch mehr berichten. Als Zielschluss hatten die Organisatoren 15.30 Uhr angegeben. Da fehlten aber noch zwei Wanderinnen. „Die zwei fehlenden Wanderfreundinnen kamen am Ende mit fast zwei Stunden Verspätung an und nahmen freudig Urkunde und Zuckerkuchen an. Sie hatten unterwegs Pilze gefunden und waren diesen weiter auf der Spur geblieben“ erzählt Gunter Seifert. Und beim Pilzesuchen hatten sie sich dann so richtig verlaufen.

Die meisten Tourteilnehmer kamen mit 99 Personen aus Sebnitz und seinen Ortsteilen. Aus dem Raum Neustadt/Stolpen/Hohnstein waren 46 Wanderfreunde angereist. Weitere Teilnehmer kamen aus Bad Schandau und Pirna sowie aus Dresden und der Lausitz, aber auch aus Berlin, Leipzig, Köthen, aus Prag sowie aus Dolni Poustevna und sogar aus London. Älteste Teilnehmer waren Rosemarie Wenzel aus Hoyerswerda und Joachim Wessely aus Köthen. Die Veranstalter erhielten viel Lob für die drei schönen Routen. Zahlreiche Wanderfreunde sagten schon ihr Kommen für die 37. Auflage der Sebnitzer Zuckerkuchentour am 25. August 2018 zu. (SZ/aw)

zur Startseite