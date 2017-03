Wanderer starten in die neue Saison Sonntag ist’s wieder so weit. Der Elstraer Frühlingstest lockt mit sechs Touren. Die führen auch auf den Schwedenstein.

Der Frühlingstest in Elstra ist für Wanderer der Start in die neue Saison. © Rene Plaul

Zum 33. Mal lädt der Elstraer Wanderverein am 12. März alle Freunde des Outdoor-Sportes zum Elstraer Frühlingstest ein. Bei vier Sportwanderungen über 13, 17, 24 und 34 Kilometer und einer geführten Familienwanderung über 10 Kilometer können alle Wanderer testen, ob sie fit für das Sportjahr sind. Dabei handelt es sich um eine Orientierungswanderung, bei der auf Markierungen entlang der Strecke verzichtet wird. Stattdessen werden die Sportfreunde anhand von Beschreibungen und Karten den Weg vom Start zum Ziel allein finden.

Die Touren des diesjährigen Elstraer Frühlingstest führen zu den schönsten Aussichtspunkten des Westlausitzer Berglandes. Die wichtigsten Wegpunkte bei der 34-Kilometer-Sportwanderung sind der Ohorner Steinberg, der Hochstein, der Kronenberg, der Gickelsberg, der Schwedenstein und der Heilige Berg. All jenen, denen das alles „zu viel auf und ab“ ist, seien die 13 und 10 Kilometer Familienwanderungen empfohlen, die auch ohne Bergstiefel problemlos zu bezwingen sind. Wie immer wird auf der geführten Tour auch so einiges über Land und Leute zu erfahren sein. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer ist gesorgt. An Start und Ziel steht ein umfangreiches Imbissangebot zur Verfügung. Ansonsten empfiehlt sich auch ein gut ausgestatteter Rucksack für den kleinen Hunger zwischendurch. Start ist individuell zwischen 7 und 9.30 Uhr, die geführte Wanderung beginnt um 9.30 Uhr wie immer am Elstraer Sportzentrum. (szo)

