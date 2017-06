Wanderer auf den Gleisen Ein Mann zwang zwischen Schirgiswalde und Wilthen einen Zug zum Stoppen. Bevor Bundespolizisten ihn schnappen konnten, war er verschwunden.

Fußgänger haben auf Gleisen nichts zu suchen. © Symbolbild: dpa

Wegen einer Person auf den Gleisen wurde am Dienstagmorgen bei Schirgiswalde eine Regionalbahn zum Halten gezwungen. Da der Lokführer den älteren Mann, der Richtung Wilthen marschierte, beizeiten bemerkte, ging das ohne Notbremsung. Der Aufforderung die Gleise zu verlassen, kam der Mann widerwillig nach.

Der Lokführer informierte inzwischen die Notfallleitstelle in Leipzig, die für den Bereich Langsamfahrt anordnete, und die Bundespolizei. Deren Streife war auch rasch zur Stelle und entdeckte den Mann, der abermals auf den Gleisen in Richtung Wilthen lief. Von einer 200 Meter entfernten Brücke aus machten sich die Beamten durch Rufen und Pfeifen bemerkbar und forderten den Mann auf, die Gleise zu verlassen. Das tat er, marschierte jedoch anschließend neben den Schienen weiter. Es gelang aber es nicht, ihn zu stellen. In dem kurvenreichen Abschnitt mit unwegsamem Gelände verloren ihn die Bundespolizisten aus den Augen. So konnte der Unbekannte den Gleisbereich an einem Bahnübergang bei Wilthen verlassen. Eine Suche verlief erfolglos. Nun bittet die Bundespolizei um Zeugenhilfe bei der Suche nach ihm. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03586 76020 zu melden (szo)

