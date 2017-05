Wander-Lotte ist wieder unterwegs Die Sebnitzer Wanderwoche ist gestartet. Bis Sonnabend können sich auch Kurzentschlossene durch die Region führen lassen.

Annekatrin Schilling mit Maskottchen Lotte zum Auftakt der Wanderwoche auf dem Blümelpfad. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Kurz nach zehn am Montagvormittag hat sich die kleine Truppe bereits am Sebnitzer Busbahnhof versammelt. Knielange Hosen, festes Schuhwerk und natürlich baumelt Wandermaskottchen Lotte an den Rucksäcken. In Sebnitz ist Wanderwoche. Hans Lunkewitz und seine Begleiter sind eigens aus diesem Anlass aus der Nähe von Braunschweig angereist. Er zieht den Tourenplan aus der Tasche – sie bleiben die ganze Woche. Zum Auftakt am Sonntag ging es von Hinterhermsdorf über die Rabensteine zur Wolfsschlucht und der Oberen Schleuse. „Sehr schön“, sagt Lunkewitz. Sie sind zwar ein bisschen in den Regen gekommen, aber davon lässt sich der routinierte Wanderfreund, der zu Hause selbst als Gesundheitswanderführer aktiv ist, die gute Laune nicht verderben. Jetzt gleich geht es auf dem Panoramaweg in Richtung Altendorf, am Dienstag stehen 18 Kilometer auf sächsisch-böhmischen Grenzwegen auf dem Programm.

André Bösing und Carolin Hanke sind aus Nordrhein-Westfalen und von der Nordsee angereist. Sie machten ohnehin gerade Urlaub in der Sächsischen Schweiz und haben in ihrem Hotel den Programmflyer der Wanderwoche entdeckt. Nachdem sie in den vergangen Tagen schon auf eigene Faust auf dem Malerweg unterwegs waren, haben sie sich jetzt für eine geführte Tour angemeldet. „Mal in der Gruppe zu laufen ist eine schöne Abwechslung“, sagt Carolin Hanke, vor allem Dank der Erläuterungen der Wanderführer. Dafür sorgen am Montag die Sebnitzer Rainer Franke und Josef Thoms. Als Duo haben sie bereits beim Deutschen Wandertag im vergangenen Juni einige Wandergruppen durchs Elbsandsteingebirge gelotst. Bergsteiger Rainer Franke kennt die Gipfel der Region, Josef Thoms liefert auf Wunsch Erklärungen zur heimischen Pflanzenwelt. Punkt 10.15 Uhr setzt sich die Gruppe in Bewegung zum Panoramaweg. „Die ganze Strecke wird sehr aussichtsreich“, sagt Franke.

Die Wanderwoche läuft bis zum 20. Mai; Anmeldung vor Ort ist möglich.

