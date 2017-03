Wandel erwünscht Wohin soll sich Bannewitz entwickeln? Darüber sollen die Einwohner nun selbst entscheiden.

Die Kastanienallee im Ortsteil Possendorf war einmal das Zentrum des Ortes. Mittlerweile haben es Ladenbesitzer hier nicht einfach. Nun wird überlegt, wie das Areal wieder zum Anziehungspunkt für die Einwohner wird. © Andreas Weihs

Die Nachfrage nach Wohnraum in Bannewitz steigt. Immer mehr Familien suchen in der Gemeinde ein neues Zuhause. 10 535 Menschen (Stand: Dezember 2015) leben nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen in Bannewitz und Ortsteilen. Das sind 0,5 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr – Tendenz steigend. Vielerorts in der Gemeinde werden derzeit Baulücken geschlossen. Auf dem riesigen Areal an der Boderitzer Straße in Bannewitz sollen noch dieses Jahr über 60 Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Ein Trend, der auch weitere Investitionen in Kitas, Schulen und das gesamte Lebensumfeld notwendig macht.

Doch wohin will sich Bannewitz in den nächsten 15 oder 20 Jahren entwickeln? Um diese Frage zu beantworten, soll ein sogenanntes Ortsentwicklungskonzept erstellt werden. Am Donnerstagabend trafen sich im Bürgerhaus erstmals alle, die in Ortschafts- und Gemeinderäten aktiv sind oder sich prinzipiell für die künftige Gestaltung ihres Ortes interessieren, um über die Zukunft von Bannewitz zu sprechen.

Was ist das Ziel des Konzeptes, das ausgearbeitet werden soll?

Aufgabe soll es sein, die künftige Entwicklung der Gemeinde, die aus zwölf Ortsteilen besteht, festzulegen. Ist die Gemeinde im Süden der Landeshauptstadt nur Wohn- und Schlafort für diejenigen, die in Dresden oder Umland arbeiten? Oder soll Bannewitz in Zukunft auch ein Wirtschaftsstandort sein? Fragen, die für die Entwicklung der Kommune von Bedeutung sind. Ziel ist es zunächst, die einzelnen Maßnahmen, die in der Gemeinde umgesetzt werden sollen, zusammenzutragen, erklärt Marion Trümper, die im Rahmen der Bauleitplanung in Bannewitz auch für das Ortsentwicklungskonzept zuständig ist.

Welche Projekte sollen in Bannewitz künftig umgesetzt werden?

Bereits im vorigen Jahr haben die vier Ortschaftsräte der Gemeinde über einzelne Maßnahmen diskutiert und ihre Vorstellungen im Bannewitzer Gemeinderat vorgetragen. Mittlerweile ist allerdings wieder so viel Zeit verstrichen, dass die Ziele nun erneut auf den Prüfstand müssen. Das Gute: Einige Pläne konnten schon realisiert werden. So zum Beispiel die alte Schule in Goppeln, die mittlerweile saniert ist, oder die Ortsdurchfahrt in Golberode, die erneuert wurde.

Es gibt aber noch eine ganze Reihe an Maßnahmen, die in den einzelnen Orten auf dem Plan stehen. In Possendorf machen sich Ortschaftsräte Gedanken darüber, wie die Kastanienallee aufgewertet werden kann. Früher sei dort das Zentrum von Possendorf gewesen, erklärt Ortsvorsteher Egbert Pötzschke. Mit dem Wegzug des Rathauses und dem Zuzug von Supermärkten habe sich die Struktur aber verändert, vor allem das Überleben der Einzelhändler sei schwierig geworden. Auch im Hinblick auf viele Eigenheime, die in Possendorf gebaut wurden, sei zu überlegen, wie der Ortsteil gestaltet werden könne. „Die Wünsche für die Entwicklung der Gemeinde sind ganz unterschiedlich“, resümiert Marlies Ehrt vom gleichnamigen Planungsbüro aus Neustadt, die auch das Ortsentwicklungskonzept für Bannewitz erarbeiten wird. Die Vorstellungen würden vom Mehrzweckkulturhaus über barrierefreie Zugänge bis hin zu einem größeren Gewerbegebiet an der Autobahn reichen, erzählt sie. Rund 30 Hinweise und Vorschläge hätten sie bisher erreicht, sagt Ehrt. Was davon umzusetzen ist, soll nun weiter diskutiert werden.

Was sind die nächsten Schritte, damit die Projekte bald umgesetzt werden?

Zum ersten Treffen wurden nun Arbeitsgruppen für Themengebiete gebildet wie Bildung, Verkehr oder Tourismus. Diese Gruppen sollen sich spätestens zum nächsten Termin über die einzelnen Maßnahmen in den Ortsteilen verständigen und festlegen, welche davon wichtig für die Entwicklung der Gemeinde sind. Aller zwei Monate soll ein solches Treffen stattfinden. Ziel ist es, bis Ende dieses Jahres einen festen Maßnahmeplan vorweisen zu können. Das Konzept soll dann vom Bannewitzer Gemeinderat beschlossen werden, damit die Projekte umgesetzt werden können.

Treffen zum Ortsentwicklungskonzept am 18. Mai, 10. August, 28. September, 16. November.

zur Startseite