Kommentar Wandel des Theaterplatzes: Jetzt sind auch die Anwohner gefragt Die Umgestaltung des Theaterplatzes in Meißen geht voran. SZ-Redakteur Marcus Herrmann kommentiert.

Marcus Herrmann © Archiv/Katja Frohberg

Das wird gut. Diese Meinung ist, wenn es um Veränderungen des Stadtbildes geht, unter den Meißnern selten einheitlich vorhanden. Kein Wunder, lässt sich doch über schön und weniger schön, ästhetisch oder misslungen, nützlich oder unnütz immer trefflich streiten. Was die bisherigen baulichen Veränderungen am Theaterplatz betrifft, ist es aber nicht nur gefühlt so, dass die meisten Bewohner positiv überrascht sind.

Tatsächlich kann der Betrachter schon nach den ersten fünf Monaten Bauzeit sehen, wo die Reise an diesem zentralen Platz hingeht. Er wirkt plötzlich größer, weitläufiger. Die bereits vorhandenen Einfassungen für die Bäume auf der Ostseite des Theaters machen eine Vorstellung davon, dass es hier am Ende des Jahres wirklich schick werden könnte. Natürlich sind die beiden gefällten Linden vor dem Haus noch nicht vergessen. Aber selbst Kritiker dürften für den für viele Nutzungsmöglichkeiten offenen Vorplatz lobende Worte finden.

Mit den neuen Granitplatten für Fußgänger wird sich auch für Anwohner, Gewerbetreibende und Gäste der Stadt, die auf dem Theaterplatz unterwegs sind, die Situation verbessern. Daraus wächst aber auch eine Verantwortung, die Wege und den Platz als solches sauber zu halten. Zigarettenstummel, Kaugummis und sonstiger Müll machen sich nicht gut. Erst recht nicht, wenn das Umfeld gerade für viel Geld aufgehübscht wird.

Die Bitte der Verwaltung an die Bürger, sich auch der eigenen Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit auf einem schönen Platz bewusst zu werden, sollte deshalb Folge geleistet werden. Es lohnt sich.

