Wandbild durch Feuer zerstört Der Brand an der Dresdner Straße in Bischofswerda wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Absicht gelegt. Der Schaden ist hoch.

In der Nacht zum Donnerstag musste die Bischofswerdaer Feuerwehr zum Einsatz ausrücken.

Die Tafel mit einem Bild von Carl Lohse wurde zerstört.

Eine Altpapiertonne an der Dresdener Straße wurde in der Nacht zum Donnerstag in Brand gesteckt. Das Feuer beschädigte neben der Hausfassade auch eine Tafel mit einem Bild des Malers Carl Lohse. Es ist eine von zwei Tafeln, die die Hauseigentümer Martina Kasparetz und Uwe Kasparetz-Kuhlmann vor anderthalb Jahren zum Gedenken an den deutschlandweit geachteten Künstler angebracht haben. Lohse (1895 bis 1965) lebte und arbeitete viele Jahre in diesem Haus. Die zerstörte Tafel zeigt eine Reproduktion seines Bilden „Die kleine Stadt“ – unverkennbar Bischofswerda. Es ist in Besitz der Galerie Neuer Meister in Dresden.

Anwohner bemerkten gegen drei Uhr den Brand und riefen die Feuerwehr. Die löschte das Feuer. Laut Polizei beträgt der Schaden 2 000 Euro. Uwe Kasparetz-Kuhlmann äußerte sich am Donnerstag auf Anfrage zurückhaltender, nannte noch keine Zahlen. „Wir müssen sehen, wie teuer die Reparatur der Fassage wird“, sagte er. Es sei traurig, dass es immer wieder Leute gibt, die Dinge mutwillig zerstören. Dabei habe man Glück gehabt, dass Menschen nicht zu Schaden gekommen sind. Die zerstörte Tafel möchte er durch eine neue ersetzen – „schon um zu zeigen, dass Vandalen nicht die Oberhand gewinnen.“

Im Umfeld des Brandes stellten Polizisten Reste von Feuerwerkskörpern sicher. Ob diese den Brand ausgelöst haben, ist derzeit noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung. (rk/SZ)

