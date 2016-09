Wand an Wand mit dem Bagger Wenn das morsche Eckgebäude an der Pirnaer Straße in Radeberg verschwindet, befürchtet der Nachbar etliche Probleme.

Das Eckgebäude Mittelstraße/Pirnaer Straße (r.) wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Mit ihm, als angrenzenden Nachbarn, hat bisher noch niemand gesprochen, beklagt der Radeberger Björn Ast. © Thorsten Eckert

Wand an Wand, diesen Hit der Ostrock-Band „City“ dürfte Björn Ast derzeit nicht sonderlich gern hören. Denn der Radeberger wohnt quasi demnächst Wand an Wand mit dem Abrissbagger. Denn in Kürze wird sein Nachbarhaus weggebaggert, das marode Eckgebäude Mittelstraße/Pirnaer Straße. „Und unsere Außenwand ist gleichzeitig auch die Außenwand dieses Gebäudes“, hat Björn Ast so einige Bedenken. Bedenken, die ihm bisher niemand wirklich nehmen konnte, „denn weder der künftige Bauherr, noch die Verantwortlichen in den Ämtern haben mit mir gesprochen“, wundert er sich.

Dass sein Nachbarhaus abgerissen wird, hat Björn Ast sozusagen aus der Zeitung erfahren. Die SZ hatte vor einigen Wochen darüber berichtet, dass eine Dresdner Immobilien-Gruppe das morsche Eckhaus gekauft hatte und es nun abreißen und durch einen Neubau ersetzen darf. Auch das wundert Nachbar Ast schon ein wenig, sagt er. „Denn wir mussten vor Jahren unser Haus noch streng nach Denkmalschutzregeln sanieren“, verweist er auf eine erhebliche finanzielle Zusatzbelastung. Aber das Eckhaus sei nicht mehr zu retten, hieß es in der Beschlussvorlage für den Technischen Ausschuss Radebergs zum Abriss-Antrag. Der Ausschuss stimmte dem Abriss – und auch dem Neubau – letztlich zu. Was im Übrigen auch viele Anwohner der Pirnaer Straße freut, damit hier mit diesem morschen Gebäude einer der größten Schandflecke der Straße verschwindet und am Ende neues Leben einziehen kann.

Fotodokumentation wird erstellt

Wogegen auch Björn Ast nichts hat, wie er klarstellt. Aber er hätte eben gern auch mal eine Information. Und er fragt sich, „ob sich denn dann eigentlich auch mal jemand um die Statik unserer Außenwand kümmert und auch darum, was gegen Feuchtigkeit und Kälte zu tun ist“, zählt der Radeberger einige seiner Bedenken auf.

Stadtsprecher Jürgen Wähnert verweist auf den Beschluss des Ausschusses. „Dort ist mit Verweis auf das hier geltende Sanierungsgebiet festgelegt, dass sich der Bauherr um eine Sicherung der Außenwand kümmern muss, wenn nicht sofort neu gebaut wird“, beschreibt er. Zudem sei der Bauherr beauftragt, einen Statiker heranzuziehen sowie vorm Abriss und während der Arbeiten eine Fotodokumentation zu erstellen. „Wir lassen Herrn Ast jedenfalls nicht allein“, fügt Jürgen Wähnert an.

Sätze, die Björn Ast sicher gern hört, aber seine Skepsis bleibt. Aus Erfahrung, wie er sagt. Denn 2012 war bekanntlich ein Teil des Daches des morschen Eckgebäudes in seinen Hof gestürzt. „Die Versicherung hat nur gut die Hälfte der Kosten übernommen …“

