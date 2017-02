Waltersdorfer Skiverein gewinnt bei Radio-Aktion Weil der Liftbetreiber binnen einer Stunde 277 Leute zu sich an die Lausche holt, hat er den Gewinn sogar verdoppelt.

Stellvertretend für den ASVL Waltersdorf nimmt Vereinsvorsitzender Tilo Knöbel (Bildmitte) im Beisein vieler Helfer den Scheck von Hit Radio RTL entgegen. Foto: Verein

Geschafft. Die Vereinsmitglieder vom Alpinen Skiverein Lausche (ASVL) in Waltersdorf haben ihre Chance genutzt. Am Freitag sind sie bei Hit Radio RTL bei der Aktion des Senders „Scheine für Vereine“ gezogen worden. Dafür gab es schon mal 1 000 Euro. Das Sendeteam des Radiosenders ist aber nicht nur deswegen zum höchsten Berg des Zittauer Gebirges gefahren. Bei der Aktion erhält der Verein noch die Zusatzchance, seinen Gewinn zu verdoppeln. Dafür muss er allerdings 200 Fans mobilisieren, die zwischen 16 und 17 Uhr zur Scheckübergabe an den Lauschehang kommen.

Und das haben die Mitglieder vom ASVL mehr als geschafft. „277 Leute sind in dieser Zeit zu uns gekommen“, sagt Vereinsvorsitzender Tilo Knöbel. Die 2 000 Euro kann der Verein gut für den Liftbetrieb an der Lausche gebrauchen. Seit diesem Jahr wird der ja vom Verein betrieben. „Wir sagen Danke, an alle die da waren und uns unterstützt haben“, sagt der Vereinsvorsitzende. Junge Familien haben selbst ihre Kleinkinder mitgebracht. Schließlich zählte jede Person, egal wie alt sie ist.

„In diesem Jahr sind wir bisher ganz zufrieden. Vor allem die Flutlichtzeiten am Hang werden gut angenommen“, sagt er. Genau zu den Schulferien in Brandenburg gab es zum Glück genügend Schnee für alle möglichen Wintersportarten im Zittauer Gebirge. „Wir haben es sofort am Andrang am Lift gemerkt, als die Ferien dort jetzt wieder vorbei waren“, erzählt er. Deshalb hofft Tilo Knöbel, dass die Wetterprognosen stimmen und es zu Beginn der Schulferien am Wochenende in Sachsen wieder kälter wird und auch bleibt. „Und ein paar Schneefälle könnten ruhig auch noch kommen“, meint er.

Zum Ferienstart am Freitag heißt es übrigens am Lauschehang, so wie schon am vergangenen Freitag, wieder „Rock am Hang“. Während am Freitag die Band „Spitzensalat“ und „Kurtl“ für Stimmung am Hang sorgten, gibt es am kommenden Freitagabend Discomusik von 19 bis 21 Uhr. Zum Abschluss von „Rock am Hang“ bieten die Vereinsmitglieder in diesem Jahr nun eine Formations-Fackelabfahrt. Die gab es am vergangenen Wochenende jetzt zum ersten Mal. Zur diesjährigen Abschlussveranstaltung von „Rock am Hang“spielt die Band „Spitzensalat“ dann am 17. Februar noch einmal.

