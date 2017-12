Walter Harras und Neuerwerbungen Das Museum hat seine Pläne fürs erste Halbjahr veröffentlicht. Zwei neue Sonderausstellungen sollen das Publikum begeistern.

Das Museum Alte Lateinschule hat jetzt seine Pläne fürs erste Halbjahr 2018 bekannt gegeben. © Kristin Richter

Großenhain. Mit der Weihnachtspost hat das Museum Alte Lateinschule jetzt auch sein Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr 2018 verschickt. Noch bis 25. März wird demnach die Weihnachtsausstellung „Kindheit in Großenhain“ gezeigt. Zahlreiche Begleitveranstaltungen sind geplant: so am 8. Februar ein weiteres Museumscafé „Aus dem Fotoarchiv“ und am 25. Februar bzw. 25. März zur Finissage ein Großelterntag: „Puppentheater und Spiele mit Uta Davids“. Am 11. März gibt es bei einem Tag der offenen Tür um 15 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung.

Die nächste Schau ist dann einen Monat später dem über Großenhain hinaus bekannten Maler Walter Harras gewidmet. Er lebte von 1895 bis 1976. „Kunst im Kontext von Politik und Heimat“ ist die Schau überschrieben. Am 29. Mai wird ein Vortrag zu dem wiederentdeckten Künstler geboten, am 14. Juni das Museumscafé mit einer Übersicht über Walter Harras` Bilder.

„Neu und wertvoll“ heißt die Foyerausstellung, die vom 22. Juni bis 12. August Neuerwerbungen von 2017 und 2018 zeigt.

