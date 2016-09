Wallroda lädt zu einer Nacht voller Märchen ein Die Spenden der Veranstaltung gehen an das Epilepsiezentrum Kleinwachau. Für ein besonderes Projekt.

Die Eröffnung der Märchennacht findet am Sonnabend, 24. September, 19 Uhr, am Pfarrhof in Wallroda statt. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Schneewittchen, Rumpelstilzchen, der gestiefelte Kater: Sie alle werden an diesem Sonnabend zum Leben erweckt. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Aber alle Leser der sechsten Märchennacht in Wallroda werden versuchen, die Figuren so lebendig wie möglich erscheinen zu lassen. Für die Kinder, für Familien, für alle Besucher, die den Weg in das märchenhafte Wallroda finden.

Das Prinzip der Veranstaltung ist schnell erzählt: In der Ortschaft Wallroda gibt es insgesamt zwölf Stationen, an denen fleißige Helfer, eingehüllt in passende Kostüme, für rund zehn Minuten ein Märchen vorlesen oder erzählen. „Ein bestimmtes Motto habe ich dabei nie gewählt. Es werden sowohl alte Märchen als auch moderne, wie zum Beispiel vom Grüffelo, erzählt“, berichtet die Organisatorin Anke Schutzeichel. An einer Station wird zudem ein kleiner Film gezeigt. An einer anderen wiederum können die teilnehmenden Kinder selbst aktiv werden. Die einzelnen Stationen befinden sich an den unterschiedlichsten Stellen der Ortschaft, wie zum Beispiel an einem Spielplatz oder an einem alten Stall. Auch die Bewohner von Wallroda öffnen für die Märchennacht und deren Besucher ihre Höfe, laden unter den Pavillon oder in ein Holzhäuschen ein.

Eintritt verlangt die Veranstalterin für die Märchennacht nicht. Aber an verschiedenen Stellen sind kleine Spendendosen installiert, in die Besucher einen kleinen Geldbetrag einwerfen können. „Nach Abzug der Kosten, die für uns entstehen, gehen die restlichen Spenden an das Epilepsiezentrum Kleinwachau“, berichtet Anke Schutzeichel. An ein Kinder- und Jugendprojekt, wie Pfarrerin Elisabeth Roth, die in der Einrichtung arbeitet und zur Märchennacht ebenfalls vorlesen wird, erklärt: „Unsere Förderschule für geistig behinderte Kinder möchte ein Zirkusprojekt durchführen.“ Dabei können sich alle Schüler beteiligen und bekommen sogar Unterstützung von Zirkuspädagogen. Über die versprochenen Spenden aus der Märchennacht freut sich die Einrichtung sehr, weil sie das Projekt so besser finanzieren kann.

Wer an der Märchennacht teilnehmen möchte, sollte 19 Uhr am Pfarrhof in Wallroda sein. Anke Schutzeichel bittet darum, dass die Kinder von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden. Zudem sollen alle Teilnehmer eine Laterne mitbringen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

