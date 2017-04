Waldwichtel trainieren tatsächlich im Wald Am 16. Juni wollen Weißwasseraner Kitas mit der Welpenliga ins Guinness-Buch der Rekorde. Die SZ stellt Teilnehmer am Turnier vor.

Sind gern im Wald hinter ihrer Kita unterwegs – die Waldwichtel. © Guido Paulig

Weißwasser. Wenn im kleinen Wald hinter der Kita „Waldwichtel“ Kinder einem Ball hinterherjagen, so kann es durchaus sein, dass sie für das Welpenturnier üben. Besonders toll finden die beiden Erzieherinnen, Beate Husgen und Mandy Braun, wie selbstständig und fair die Kinder dabei spielen und kleine Probleme selbst lösen. Zurzeit gibt es in der Kita drei Vorschulgruppen, aus denen zwölf Kinder in der Mannschaft für das Turnier stehen. Diese sind Vorbilder für die kleineren Kinder, welche dann in den kommenden Jahren mitspielen möchten.

Seit Beginn der Welpen-Liga 2013 sind die Waldwichtel dabei. Sie schätzen sehr die Arbeit von Organisator Frank Konietzky und seinem Team, die den Kindern tolle Erlebnisse bieten. Die Kinder sind bei diesen Turnieren auch sehr stolz darauf, dabei zu sein und geben sich auch sehr viel Mühe, erzählen die beiden Erzieherinnen.

Dem siebenjährigen Liam gefällt besonders, dass er viele Tore schießen kann. Auf die Frage nach einem Lieblingsverein kommt bei vielen Kindern überraschenderweise die Antwort „Na Weißwasser, was sonst“. Vielleicht wird der VfB ja irgendwann einmal den ein oder anderen Knirps aus dem Team der Waldwichtel in seinen Reihen begrüßen dürfen. Zu den Lieblingssportarten zählen auch Turnen und Leichtathletik sowie Eislaufen und Schwimmen, erzählen John, Steven und Max. Besonders stolz ist John (6) darauf, dass er schon das Seepferdchen abgelegt hat.

Durch die fehlende Sporthalle in der Nähe der Kita trainieren die Kinder zurzeit im Weißwasseraner Turnerheim. Dort stehen ihnen mit Karola Hildebrandt und Anja Gröschner zwei erfahrene Helferinnen vom VfB Weißwasser zur Seite. Zurzeit werden für den Kitasport der Trainingsraum und Ballettsaal im Vereinspavillon am Sorauer Platz genutzt. Eine Möglichkeit für den Sommer wäre die Nutzung des Stadions der Kraftwerker, so der Wunsch der Kinder. Dort könnte dann an der frischen Luft Sport getrieben werden. Für das diesjährige Welpenturnier sollen noch neue Hosen und Stutzen angeschafft werden. Somit ist dann auch wieder für ein schmuckes Aussehen der kleinen Kicker gesorgt.

