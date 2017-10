Waldwege sind keine Parkplätze Pilze sammeln, wandern, oder joggen – der Wald bietet viele Möglichkeiten. Allerdings wird dort auch gearbeitet. Werden Grundregeln missachtet, gefährdet es Menschenleben.

Gefährlich geparkt. Im Notfall kommt hier weder ein Krankenwagen noch die Feuerwehr durch. © Sachsenforst

Das schöne Wetter und die offenbar immer noch wachsenden Pilze haben auch in den vergangenen Tagen wieder viele Besucher in die Wälder gelockt. Sei es nun rund um Moritzburg oder in die Dresdner Heide. Vor allem in letzterer waren die Folge wieder Scharen von geparkten Autos an den Waldzufahrten. Doch auch in Moritzburg gibt es immer mal wieder diese Probleme, wenn auch nicht so ausgeprägt, wie der zuständige Forstrevierleiter Marko Groß beobachtet hat.

„Gegen das Sammeln von Pilzen, Beeren und Kräutern aus dem Wald ist nichts einzuwenden“, betont Heiko Müller, der Leiter des Staatsforstbetriebes im Forstbezirk Dresden. „Aber wir bitten die Waldbesucher um etwas mehr Rücksicht.“ Ein großes Problem für den Sachsenforst aber auch die privaten Forstbetriebe in Moritzburg stellen die zugeparkten Waldeinfahrten dar. „Die Waldwege stehen natürlich den Erholungssuchenden zur Verfügung, aber sind auch Wirtschaftswege, die als Zufahrten für Revierleiter, Waldarbeiter und für die Holzabfuhr mit großen Langholz-Lkw genutzt werden.“ Bei einer Situation, wie sie auf dem Foto unten zu sehen ist, und die regelmäßig vorkomme, sei ein Durchkommen kaum oder gar nicht möglich. „Ein echtes Sicherheitsproblem sind die abgestellten Fahrzeuge, wenn im Wald mal was passiert. Die Wege sind auch die Einfahrten für Rettungsfahrzeuge wie Krankenwagen oder Feuerwehr“, so Müller. Der Forstmann bittet daher dringend, Waldzufahrten nicht zuzuparken. Da dies, wie das Fahren mit Autos im Wald, rechtswidrig ist, können auch entsprechende Ordnungsgelder erhoben werden. (SZ)

