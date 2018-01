Waldwege bleiben gesperrt Nach Sturm Friederike haben die Aufräumarbeiten begonnen. In den meisten Gebieten werden sie noch Tage andauern.

zurück Bild 1 von 3 weiter Wie Streichhölzer sind die Bäume im Waldgebiet Bastei umgeknickt. Die Aufräumarbeiten werden hier noch lange dauern. Forst und Nationalpark warnen davor, die Wälder derzeit zu betreten. © Dirk Zschiedrich Wie Streichhölzer sind die Bäume im Waldgebiet Bastei umgeknickt. Die Aufräumarbeiten werden hier noch lange dauern. Forst und Nationalpark warnen davor, die Wälder derzeit zu betreten.

Am ehemaligen Schollheim in Sebnitz stürzte eine große Fichte um.

Kopfüber landete dieser Baum an der Bahnhofstraße in Sebnitz.

Sächsische Schweiz. Kreuz und quer liegen die Bäume in den Wäldern. Sturm Friederike hat sie umgefegt wie Streichhölzer. Noch kann der Forstbezirk Neustadt keine aktuelle Schadensbilanz vorlegen. Die Förster sind derzeit in den Revieren unterwegs, um die Schäden festzustellen. Dazu werde es noch einige Zeit brauchen, sagt Pressesprecherin Kerstin Röder. Doch man gehe davon aus, dass die Schäden wahrscheinlich genauso hoch sind, wie schon bei Sturm Herwart im Herbst letzten Jahres.

Auch die Nationalparkrevierleiter sind unterstützt von den Waldarbeitern derzeit noch unterwegs, um Schäden an Bäumen und Infrastruktur im Nationalpark festzustellen, sagt Sprecher Hanspeter Mayr. Nationalpark und Forst raten wegen sehr hoher Verletzungsgefahr bis auf Weiteres von Wanderungen in den Waldgebieten ab. Hängende Bäume, Kronenteile oder Äste können jederzeit herunter fallen.

In Sebnitz war die Feuerwehr über 20 Mal im Einsatz. So sägten die Feuerwehrleute einen Baum weg, der im 45-Grad-Winkel über dem Heizhaus des Bosch-Werks hing und drohte, umzustürzen. Am Vorabend mussten die Einsatzkräfte die Schandauer Straße im Bereich der Seifen für gut drei Stunden sperren. Aus dem dortigen Waldstück waren mehrere Bäume über die Straße geknickt. Auf der Caspar-Grohmann-Straße traf ein Baum zwei geparkte Autos. Schlimm wütete der Sturm an der Hohnsteiner Straße. Beim Kunststoffunternehmen Kimmel wurde laut Stadtverwaltung das Dach teilweise abgedeckt, an der benachbarten Tankstelle stürzten mehrere Bäume um.

In Hinterhermsdorf wurde ein Auto eingeschlossen, nachdem am Heidelbachweg zwölf Bäume umfielen. Am Schäferräumicht stürzte eine Schutzhütte um und wurde weggeweht. Zahlreiche weitere Baumstürze sowie abgerissene Oberleitungen beschäftigten die einzelnen Ortswehren. „Insgesamt hat es uns diesmal aber nicht so schlimm getroffen wie zuletzt bei Sturm Herwart“, sagt der Sebnitzer Stadtwehrleiter Björn Hoyer. Über 20 Einsätze waren es trotzdem.

In Neustadt habe der Sturm keine gravierenden Schäden hinterlassen, sagt Ortswehrleiter Martin Kade. „Wir sind glimpflich davongekommen.“ Genau um 17.19 Uhr wurde die ortsfeste Befehlsstelle im Gerätehaus durch die Regionalleitstelle Dresden alarmiert. Rund 15 Kameraden koordinierten die eingegangenen Meldungen. Und diese betrafen am Donnerstagabend vor allem umgestürzte Bäume, wie fast überall im Landkreis.

Links zum Thema Katastrophen-Warn-Apps: Eine funktioniert, die andere nicht

Insgesamt rückten die 150 Kameraden zu 28 Einsätzen aus: zehn in Neustadt und 18 in Hohnstein. Unter anderem mussten sie Gehölz auf der Zufahrt zur Hohwaldklinik beräumen. Ein Einsatz betraf auch die Bischofswerdaer Straße. In Hohnstein waren die Zufahrten Waitzdorf, Goßdorf und Lohsdorf betroffen sowie die Sense, also die Straße zwischen Hohnstein und Bad Schandau. Auch auf der Ziegenrückenstraße von der Hocksteinschänke nach Waltersdorf lagen Bäume. Wegen mehrerer Baumstürze mussten in der Nacht auch die Verbindungsstraßen von Neustadt nach Cunnersdorf sowie von Langenwolmsdorf nach Heeselicht gesperrt werden. Beide Straßen konnten bereits am Freitag gegen 9 Uhr wieder frei gegeben werden.

Viel zu tun gab es an der Polenztalstraße zwischen Heeselicht und Hohnstein. Im Bereich der Gaststätte Russigmühle knickten zahlreiche Bäume an den beiden Hangseiten entlang der Straße um. Noch bis Freitagmittag war die Sense gesperrt. Doch auch hier rollte dann der Verkehr wieder.

Die ortsfeste Befehlsstelle für Stolpen und Dürrröhrsdorf-Dittersbach wurde im Gerätehaus Stolpen errichtet. Insgesamt erfolgten 15 Einsätze im Gebiet, wobei es hauptsächlich um Baumstürze ging, informiert die Stadtverwaltung Stolpen. In Dürrröhrsdorf-Dittersbach musste die Feuerwehr zum Beispiel zuerst in Höhe des Trockenwerks Dobra einen umgestürzten Baum von der Straße entfernen. Später drohte zwischen Dittersbach und Wünschendorf ein Baum auf die Straße zu kippen. Am Ausweichsportplatz an der Wesenitz hat der Sturm den Ballfangzaun umgelegt. Er muss ersetzt werden.

Von einer ganzen Armee entwurzelter Bäume berichtet Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner auf der Zufahrtsstraße zur Bastei. 29 Stämme blockierten die Straße. Weder Gäste noch Mitarbeiter des Berghotels kamen am Abend durch. „20 Mitarbeiter mussten im Hotel übernachten“, berichtet der Technische Leiter Siegfried Huber. Die Gruppe habe sich die Zeit mit Bowling vertrieben. (SZ/dis/nr/aw)

zur Startseite