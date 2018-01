Waldwege bleiben gesperrt Nach Sturm Friederike haben in der Sächsischen Schweiz die Aufräumarbeiten begonnen. Sie werden noch Tage andauern.

In der Pirnaer Rosa-Luxemburg-Straße entsorgen Mitarbeiter der Firma Vogel Bau Dachteile, die der Sturm von einem Mehrfamilienhaus gerissen hatte.

Sächsische Schweiz. Kreuz und quer liegen die Bäume in den Wäldern. Orkantief Friederike hat sie umgeknickt wie Streichhölzer. Noch können der Forstbezirk Neustadt und die Nationalparkverwaltung keine Schadensbilanz für die Sächsische Schweiz vorlegen. Die Förster werden Tage brauchen, alles zu dokumentieren. Die Schäden werden wahrscheinlich genauso hoch sein wie bei Sturm Herwart im Herbst letzten Jahres, schätzt Forstbezirks-Sprecherin Kerstin Röder. Auch wenn die Aufräumarbeiten mit dem Beräumen der wichtigsten Straßen und Wege begonnen haben: Nationalpark und Forst raten dringend davon ab, die Wälder zu betreten. Hängende Bäume, Kronenteile oder Äste können jederzeit herunterfallen. Es besteht Lebensgefahr.

Die Orkanböen haben in der Region keine verheerenden, aber doch schwere Schäden hinterlassen, nicht nur im Wald. Eine erste Bilanz am Tag danach.

Wegen loser Dachziegel bleiben Straßen in Pirna gesperrt

In Pirna registrierte die Feuerwehr 28 Einsätze. 141 Rettungskräfte waren rund um die Uhr im Einsatz, sie befreiten Straßen und Grundstücke von umgestürzten Bäumen. Besonders heftig traf der Sturm den Bereich an der B 172 in der Innenstadt, am Ernst-Thälmann-Platz stürzte eine Baustellenampel-Anlage um. Sie wurde am Freitagmorgen wieder instandgesetzt. An mehreren Hausdächern, so zum Beispiel auf der Oberen Burgstraße, auf der Schmiedestraße und am Volkshaus, sorgten herunterfallende Dachziegel für Gefahr.

Auf der Rosa-Luxemburg-Straße rissen Böen Dachteile von einem unbewohnten Mehrfamilienhaus, die Dachpappe begrub ein parkendes Auto. Die Rosa-Luxemburg-Straße ist zwischen Klosterstraße und Gartenstraße weiterhin gesperrt. Ebenso musste die Schmiedestraße am Grundstück Nummer 9 zwischen Oberer Burgstraße und Frongasse wegen loser Dachziegel gesperrt werden. Lediglich ein schmaler Durchgang, etwa einen Meter breit, bleibt für Fußgänger offen.

Feuerwehren in vielen Gemeinden im Dauereinsatz



In Dohma fiel am Heideberg ein Baum in die Stromleitung. Anderthalb Stunden brauchten die Feuerwehrleute, um ihn zu zerlegen, in einigen Teilen des Ortes kam es kurzzeitig zu einem Stromausfall.

Im Stadtgebiet Heidenau musste die Feuerwehr viermal ausrücken, um umgestürzte Bäume aufzuräumen und lose Bauteile an Gebäuden und Baustelleneinrichtungen zu sichern. Von der Heidenauer Feuerwehr aus wurden zwischen 17 und 22 Uhr 20 Einsätze in Heidenau, Dohna und Müglitztal koordiniert. Vier umgestürzte Bäume und eine gerissene Stromleitung in Krebs, das ist das Ergebnis der stürmischen Nacht in Dohna. Im Müglitztal wurde die Winterleite nach einem Baumsturz gesperrt. Auf dem Großröhrsdorfer Weg in Mühlbach zerriss ein umfallender Baum die Stromleitung, in Maxen legte der Sturm am Katzenheim einen Strommast um.

In Königstein musste wegen umgestürzter Bäume und Unfällen am Abzweig Thürmsdorf die B 172 am Donnerstagabend gesperrt werden. Gegen 23 Uhr begann die Feuerwehr damit, die Straße wieder freizuschneiden. Auch die Gohrischer Straße, die in die Nachbargemeinde führt, war zeitweise wegen umgefallener Bäume gesperrt. Insgesamt rückten die Kameraden elfmal aus. In Bad Schandau hatte die Feuerwehr wegen der Vielzahl der Notrufe für die rechtselbische Region eine eigene Befehlsstelle eingerichtet. Sie koordinierte in der Zeit zwischen 16.45 und 21.32 Uhr insgesamt 85 Einsatzkräfte in 18 Einsätzen.

Ungewollte Überstunden im Berghotel Bastei



Von einer ganzen Armee entwurzelter Bäume berichtet Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner auf der Zufahrtsstraße zur Bastei. 29 Stämme blockierten die Straße. Weder Gäste noch Mitarbeiter des Berghotels kamen durch. „20 Mitarbeiter mussten im Hotel übernachten“, berichtet der Technische Leiter Siegfried Huber. Die Gruppe habe sich die Zeit mit Bowling vertrieben.

Enso-Monteure müssen Stromleitungen flicken



Im gesamten Gebiet des Energieversorgers Enso waren wegen des Orkans zeitweise 42 000 Haushalte ohne Strom, viele davon im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, so unter anderem in Sebnitz.

Ursache war in den meisten Fällen, dass Bäume auf Freileitungen gefallen waren und diese heruntergerissen hatten. „Bereits in den Abendstunden rückten unsere Mitarbeiter zu ersten Notreparaturen aus, mussten aber manche Arbeiten aus Sicherheitsgründen wieder einstellen“, sagte Enso-Sprecherin Claudia Kuba. Am Freitagmittag waren daher immer noch rund 3 000 Haushalte ohne Strom. Es traf beispielsweise viele Wehlener, weil durch herunterfallende Äste Freileitungen beschädigt worden waren.

Züge fahren wieder, auch die Müglitztalbahn



Die Müglitztalbahn zwischen Heidenau und Altenberg war schon seit Tagen gesperrt. Hier sollen die Züge ab Sonnabend wieder rollen, teilt der Verkehrsverbund Oberelbe mit – auch die Wintersportzüge fahren am Wochenende. Die S-Bahn hatte bereits am Freitagmorgen den Betrieb zwischen Dresden und Pirna wieder aufgenommen, am Nachmittag dann bis Bad Schandau. (SZ/aw, hui, sab, mö, kk, gk, nr)

