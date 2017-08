Fußball – Kreispokal Waldstadion erlebt Pokalsensation Drei von vier Begegnungen mit Beteiligung aus dem Altkreis einen nach Elfmeterschießen.

Trotz großer Unterstützung zahlreicher Medizin-Fans schied der Kreismeister im Zschaitzer Waldstadion in der ersten Kreispokalrunde aus dem Wettbewerb aus. © Dietmar Thomas

Auch wenn durch Freilose noch nicht alle Kreisligateams und die Kreisoberligisten in der ersten Hauptrunde am Start waren, so ging es doch spannend zu in der ersten Hauptrunde des Kreispokals. Insbesondere in drei von vier Spielen mit Beteiligung aus der Region.

Die Ausnahme bildete dabei die Begegnung SG Dürrweitzschen/Zschadraß II gegen den Döbelner SC II. Aufgrund von Personalmangel nur mit elf Spielern angetreten, davon vier A-Junioren und vier Mitvierzigern aus der Freizeitmannschaft, gelang den Muldenstädtern denn eine Überraschung, denn die Pausenführung durch Maximilian Bernhardt veredelte der 43-jährige Sachsenliga-Handballer André Richter miz einem lupenreinen Hattrick innerhalb von neun Minuten Mitte der zweiten Halbzeit. Nun allerdings stellt sich die Frage, wer läuft für die Döbelner das nächste Mal auf, denn mit Torsten Dathe, Daniel Breitmeyer, Enrico Krause und Richter sind vier Spieler mit der Freizeitmannschaft selbst für den Wettbewerb qualifiziert.

Die Pokalüberraschung schlechthin gab es allerdings im Zschaitzer Waldstadion wo die SG SV 52 Zschaitz/SV Ostrau II den amtierenden Kreismeister SV Medizin Hochweitzschen im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb warf. Dabei sahen die Westewitzer nach glücklichen Toren von Sebastian Kaulich (32.) und Stephan Pranke zur Pause bereits wie die sicheren Sieger aus, obwohl die Jahnataler spielerisch besser waren und die besseren Chancen hatten.

In der zweiten Halbzeit wurde das belohnt. Alexander Süß erzielte in der 52. Minute zunächst den Anschluss und dann murmelte Marek Schönfelder dem Favoriten in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich rein. Für die nächste Schrecksekunde beim Kreismeister sorgte Lars Iltzsche mit dem 3:2 in der 97. Minute, doch Sebastian Kaulich stellte nur fünf Minuten später mit dem 3:3 den Ausgleich her. Der sollte auch nach 120 Minuten Bestand haben.

Im nachfolgenden Elfmeterschießen hatten die Gastgeber dann nach sechs Schütze die besseren Nerven und durften sich über den Einzug in die zweite Pokalrunde freuen. „Ein geiles Spiel, da war alles drin! Unser Tormann hat mit zwei gehaltenen Elfmetern den Sieg gesichert, auch wenn Elfmeterschießen immer Glück ist. Es war eine Partie in der wir gezeigt haben, dass wir mit jedem Gegner mithalten können“, sagte SG-Trainer Ronald Göllnitz.

Auch Kreisoberligaabsteiger SV Aufbau Waldheim musste beim B-Kreisligisten SpG Thallwitz/Nischwitz II/Bennewitz II nicht nur über 120 Minuten (4:4) gehen, sondern ins Elfmeterschießen. Held des Tages war Sven Vandereike, der vorher drei Tore erzielte aber in Elfmeterschießen als fünfter Schütze gar nicht mehr antreten musste, da nur zwei Spieler der Gastgeber getroffen hatten, dafür mit Oliver Hochmuth, Michael Wolf, Erik Erichson und Tony Walther alle vier Waldheimer.

Gerade mal mit elf Mann angereist, hatte beim B-Kreisligisten SV Sachsen Püchau auch der A-Kreisligist SV 29 Gleisberg mehr Mühe als erwartet. Nach wechselhaftem Spielverlauf und Verlängerung stand es 4.4, sodass die Entscheidung ebenfalls vom Elfmeterpunkt fallen musste. Dabei traf nur ein Püchauer, dafür aber Tom Schubert, Enrico Büttner, Eric Starke und Robert Müller für die Gäste, die damit das glücklichere Ende für sich verbuchten, und nun ebenfalls in der zweiten Pokalrunde auflaufen müssen.

