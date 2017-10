Waldstadion: Eisnutzung kostet Vereine mehr Nun ist es amtlich: Die Preise für den Nieskyer Freizeitpark ändern sich in einigen Punkten.

Der Blick in das neue Eisstadion lässt erahnen, wie toll das Eislaufen hier sein muss. Die Preise für Erwachsene und Kinder bleiben gleich, nur Vereine zahlen mehr. © jens trenkler

Noch ehe das Eisstadion am Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür offiziell in Betrieb geht, gibt es eine neue Entgeltordnung für den gesamten Freizeitpark, zu dem auch das benachbarte Waldstadion gehört. Die neuen Preise gelten bereits seit dem 10. Oktober. Die Gebühren orientieren sich an den schon zuvor verlangten Preisen. So kostet eine Einzelkarte für Erwachsene im Waldbad weiterhin vier Euro, Kinder und Jugendliche über drei Jahren zahlen drei Euro. Allerdings wurde in beiden Altersgruppen der Preis für die sogenannte Feierabendkarte verringert. Erwachsene brauchen künftig nur zwei statt drei Euro für die Zwei-Stunden-Nutzung vor der Schließung des Bades zuberappen, bei Kindern und Jugendlichen ist es ein Euro statt bisher zwei. Im Gegenzug steigt der Preis für das Ausleihen einer Liege von 2,50 auf drei Euro am Tag.

Ein ähnliches Bild bietet sich beim Eisstadion. Auch hierbleiben die Eintrittspreise für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche mit 3,50 beziehungsweise 2,50 Euro stabil. Für die Ausleihe der Schlittschuhe, die neu angeschafft werden mussten, hat man sich auf einen Mittelwert von drei Euro je Paar geeinigt. Damit erhöhen sich die Kosten für Schuhe bis Größe 36 geringfügig um 0,50 Euro. Um den gleichen Wert verringern sie sich bei Schuhen ab Größe 37. Kitas zahlen künftig für die Laufschule einen Euro je Kind. Das ist eine Erhöhung um 20 Cent. Die wohl gravierendste Änderung betrifft Vereine, die sich im Winter auf der Eisfläche tummeln wollen und dazu künftig mit einer Sondernutzungsgebühr von 110 Euro pro Stunde zur Kasse gebeten werden. Dieser Wert lag bisher bei 85 Euro. „Die Vereine wurden im Vorfeld über die zu erwartende Preissteigerung informiert“, so der Nieskyer Kämmerer Steffen Kluske. Hurra geschrien habe verständlicherweise niemand. Allerdings sei die Preissteigerung notwendig, erläutert der Finanzfachmann. „Nach unseren Berechnungen kostet die Betreibung des Eisstadions 185 Euro brutto je Stunde. Dahinein gerechnet ist unter anderem eine eineinhalbstündige Eiserneuerung am Tag. Wir legen diese Kosten nicht komplett auf die Vereine um, haben uns stattdessen vorsichtig an diesen neuen Preis herangetastet.“

Es sei eine Hochrechnung für die nächsten ein, zwei Jahre. „Wenn es Erfahrungen mit der Bewirtschaftung des Eisstadions gibt, müssen und werden wir alle Kosten noch einmal überprüfen und dann sehen, wie es künftig mit der Preisgestaltung weitergeht“, erklärt Kluske.

