Gut zu wissen Waldstadion bekommt neuen Kunstrasen Das Geld für die Erneuerung des Sebnitzer Platzes ist da. Bis zum Umbau müssen sich die Fußballer noch etwas gedulden.

Aus der Ferne sieht man es ihm nicht an, doch nach fast 15 Jahren ist der Kunstrasen im Sebnitzer Waldstadion verschlissen. © Stadt Sebnitz

Gute Nachrichten für die Fußballer des BSV 68 und alle anderen Sportler, die im Sebnitzer Waldstadion spielen und trainieren: Am 8. Mai ist der Fördermittelbescheid der Sächsischen Aufbaubank im Sebnitzer Rathaus eingetroffen. Exakt 199 500 Euro stellen Bund und Land damit für die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Sparkassen-Waldstadion bereit. Das entspricht 75 Prozent der Gesamtkosten, die für die Frischekur notwendig sind. Insgesamt wird die Erneuerung laut Planung der Stadtverwaltung 266 000 Euro kosten. Die verbleibende Differenz von 66 500 Euro steuert die Stadt selbst bei.

Das in Sparkassen-Waldstadion getaufte Sportareal wurde in seiner heutigen Form zum Tag der Sachsen in Sebnitz eingeweiht. Das war 2003. Damit hat der Kunstrasenplatz schon wieder beinahe 15 Jahre auf dem Buckel. Wind, Wetter und der Verschleiß durch den regelmäßigen Sport- und Spielbetrieb haben ihm zugesetzt. Eine Erneuerung ist daher unumgänglich, erklärt das Sebnitzer Rathaus. Der Oberflächenbelag sowie das vorhandene Sand- und Gummigranulat müssen zunächst ausgebaut und das Material entsorgt werden. Anschließend wird der neue Kunstrasen auf dem Spielfeld verlegt. Bis zum ersten Anstoß auf dem neuen Untergrund müssen sich die Fußballer allerdings noch etwas gedulden. Die Arbeiten sind erst für 2018 vorgesehen.

Die Fördermittel für den Sportplatz stammen aus dem Investprogramm „Brücken in die Zukunft“. In Sebnitz wird damit unter anderem auch die Sanierung der Turnhalle an der Oberschule finanziert.

zur Startseite