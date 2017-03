Waldspatzen brauchen mehr Platz In der Kita wird es eng. Vor dem Umbau soll eine Ausnahmegenehmigung eine kurzfristige Lösung bringen.

Bürgermeister Immo Barkawitz (r.) und Hausmeister Berndt Lange bei einer Beratung in der Kita Waldspatzen zu deren Umbau und Erweiterung. © Dietmar Thomas

Seit Jahren werben die Zschaitzer mit ihrer familienfreundlichen Kommune. Und nun sind sie da, die Familien mit Kindern, für die Plätze in der Kita „Waldspatzen“ benötigt werden.

Die Zschaitzer Kindereinrichtung hat bisher eine Betriebserlaubnis für 88 Kinder. Nun wurden aber mehr als 90 angemeldet. Deshalb muss zunächst eine kurzfristige Lösung her. Und die heißt Ausnahmegenehmigung. Die soll beim Landesjugendamt beantragt werden, damit erst einmal 92 Kinder aufgenommen werden können. „Mitarbeiter des Jugendamtes des Landkreises und auch des Landesjugendamtes waren schon in der Kita und haben sich die Bedingungen angesehen“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos).

Er hat auch schon eine langfristige Lösung parat, um die Betriebserlaubnis auf 100 Kinder zu erhöhen. „Die Mädchen und Jungen werden voraussichtlich mehrere Jahre in unserer Einrichtung betreut“, so Immo Barkawitz. Die Gemeinde ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Krippen- und Kindergartenbetreuung abzusichern.

Benötigt wird ein dritter Gruppenraum inklusive Waschraum, Platz für die Garderobe sowie ein Mehrzweckraum für alle Kindergartenkinder. Es gab schon eine Planung. Bei der fehlte jedoch der Mehrzweckraum. Der bisherige entfällt durch den Einbau des dritten Gruppenraumes.

Bisher kam die Gemeinde ganz gut mit den vorhandenen Plätzen aus. In den vergangenen Jahren habe es in Zschaitz-Ottewig konstant zehn bis zwölf Geburten gegeben. Mit diesen Zahlen konnte die Verwaltung planen. Von Oktober bis Ende des vergangenen Jahres sei das anders gewesen. Mehr Eltern, als bisher geplant, meldeten ihre Kinder für die Betreuung an. Immo Barkawitz führt das auf die Umzüge und Zuzüge zurück. Entgegen dem Trend habe die Gemeinde Zschaitz-Ottewig eine konstante Einwohnerzahl von rund 1 300. „Und es gibt noch einige schwangere Frauen in der Gemeinde“, sagte Immo Barkawitz.

„Wir haben schon eine zusätzliche Erzieherin eingestellt, damit der sogenannte Betreuungsschlüssel eingehalten werden kann“, so Immo Barkawitz. Und in Sachen Einstellung von Erzieherinnen oder Erziehern wird sich in den nächsten Monaten noch einiges tun. „Zwei ältere Mitarbeiterinnen gehen in den wohlverdienten Ruhestand und für eine jüngere Kollegin benötigen wir eine Schwangerschaftsvertretung“, so der Bürgermeister.

Ihm liegen bereits einige Bewerbungen vor. „Es ist schon schwierig, geeignete Leute mit der entsprechenden Ausbildung zu finden. Trotzdem bin ich optimistisch“, so der Bürgermeister. Schließlich habe die Gemeinde neben einer gut funktionierenden und gemütlichen Kindertagesstätte im Grünen einiges zu bieten. „Wer will, kann sich gern in unserer Gemeinde ein neues Zuhause schaffen. Möglichkeiten dazu gibt es einige“, sagte Immo Barkawitz. Bei der Suche nach geeigneten Bewerbern bekommt der Bürgermeister Unterstützung von den Gemeinderäten.

