Waldspatzen auf Stempeljagd Zum Eltern-Kind-Sportfest in der Kita gab verschiedene Stationen zu bewältigen. Da mussten auch Eltern und Großeltern mit ran.

Denise Klette und Emily (links) schafften alle Stationen. © Dietmar Thomas

Endlich haben es Denise Klette, André Kunze und ihre zweijährige Tochter Emily geschafft: Auf dem Laufzettel für die verschiedenen Stationen fehlt kein Stempel mehr. „Wir haben alle Stationen bewältigt, jetzt können wir so noch ein bisschen spielen“, meint Denise Klette. Vielleicht will Emily noch mal zu ihrer Lieblingsstation. Die Kinder mussten dort Bälle durch einen Tunnel rollen, um einen Stempel zu bekommen.

Anlass für die sportliche Aktivität der Drei ist das jährlich veranstaltete Eltern-Kind-Sportfest der Kindertagesstätte Waldspatzen. Ina Beier, Leiterin der Kita, erklärt: „Wir versuchen, jedes Jahr etwas Neues in das Sportfest zu integrieren. Dieses Jahr ist es der Stationsbetrieb, den wir aufgebaut haben.“ Die Stationen müssen von den Kindern und ihren Begleitern – meistens Eltern oder Großeltern – gemeistert werden. Am Ende gibt es als kleine Belohnung einen Leuchtjojo für die Kinder, so Beier.

Die Stationen in der Turnhalle sind vielfältig: Mal gilt es, einen Hindernisparcours zu überwinden, mal eine Vorwärtsrolle zu absolvieren oder zu balancieren. Organisiert wurde das Fest neben dem Team der Kita auch vom Elternbeirat. Leiterin Ina Beier war dankbar für dessen Hilfe.

zur Startseite