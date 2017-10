Waldschulheim bekommt neue Küche Der Schullandheime-Verein freut sich über eine kurzfristige Fördermittelzusage. Die ist nicht die erste in diesem Jahr.

Andreas Stelzmann, Vorstand des Vereins Schullandheime Bautzen freut sich über die Fördermittelzusage. © Uwe Soeder

Der Schullandheime-Verein erneuert in den nächsten Wochen die Küche des Waldschulheimes im Malschwitzer Ortsteil Halbendorf/Spree. „Wir haben kurzfristig einen Fördermittelbescheid erhalten. Insgesamt stehen uns 68 000 Euro zur Verfügung“, berichtet der geschäftsführende Vereinsvorsitzende Andreas Stelzmann erfreut. Der Verein beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 13 500 Euro. Die Modernisierung der Küche und des gesamten Versorgungsbereiches soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. – 2017 erhielt der Schullandheime-Verein vom Freistaat Sachsen bereits Fördermittelbescheide über insgesamt 346 000 Euro für Sanierungsarbeiten unter anderem in den Einrichtungen in Bautzen-Burk und Sohland. Dazu musste er 46 000 Euro Eigenmittel aufbringen. Das Geld wurde vor allem für die Modernisierung von Heizungsanlagen und Küchen, die Erneuerung von Außenfassaden und die Umgestaltung von Außenanlagen verwendet.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Abgeordneten des Sächsischen Landtages und bei der Bewilligungsbehörde, dem Kommunalen Sozialverband Sachsen“, sagt Andreas Stelzmann. Im Namen seines Vereins lädt er alle Interessenten ein, die sanierten Häuser zu besuchen. Das lohne sich auch in der kalten Jahreszeit, betont der Vorsitzende. „Fast alle Einrichtungen verfügen über ein beheizbares Badefass, eine Sauna, eine Grillhütte und gemütliche Familienzimmer“, wirbt Stelzmann.

www.schullandheime.de

